La Primitiva del jueves 27 de junio: Cinco premios de 44.000 euros La Primitiva: cinco acertantes ganan 44.000 euros. Sorteo de La Primitiva del jueves 27 de junio LP Jueves, 27 junio 2019, 23:12

En el sorteo de La Primitiva de hoy jueves 27 de junio no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 19.400.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves ha estado formada por los números:

8, 13, 17, 27, 32 y 49

El complementario ha sido el 38, y el reintegro, el 3

El número Joker ha sido el 517113

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 359 de Madrid; en la no 6 de Alacorcón (Madrid); en el Despacho Receptor no 4.015 de Alicante; en el no 46.100 de Montán de Tost (Lleida); y en el no 63.035 de Pamplona (Navarra). Cada uno de ellos ha ganado un premio de 44.438,42 euros.

Premios de La Primitiva