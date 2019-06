La Primitiva del 20 de junio: dos acertantes ganan 780.000 euros cada uno Un buen pellizco para los dos acertantes: 780.000 euros para cada uno. Comprueba aquí los sorteos del jueves 20 de junio de 2019 LP Jueves, 20 junio 2019, 23:44

En el sorteo de La Primitiva del jueves 20 de junio no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 16.600.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor no 43.045 de Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas), situado en Alcalde Óscar Bautista Alfonso, s/n y en la Administración de Loterías no 93 de Barcelona, situada en Estación de Sants, s/n (otro local). Cada uno de los acertantes logra un premio de 780.986 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han ido validados en la Administración de Loterías no 10 de Cádiz; en la no 3 de Alcobendas (Madrid); en la no 15 de Móstoles (Madrid) y en el Despacho Receptor no 40.085 de Barbastro (Huesca). Cada uno gana 58.574 euros.

Resultados de la Primitiva de hoy. Consulta aquí la combinación ganadora y el número premiado del Joker de este jueves 20 de junio de 2019.

7, 9, 14, 35, 39, 48

C. 10

R. 2

JOKER: 4812959

Bonoloto

En el sorteo del Bonoloto correspondiente al jueves 20 de junio, celebrado en Madrid, no hay acertantes de 1ª categoría, y uno de 2ª (5 + complementario), que ha validado su boleto en Palma de Mallorca, ha ganado 148.135 euros.

Combinación ganadora: 36, 15, 35, 24, 41, 34

Complementario: 39, reintegro: 2

