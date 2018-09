Lotería Primitiva del sábado 8 de septiembre: un premio de 1,6 millones Comprueba los números premiados del sorteo de la Lotería Primitiva de hoy sábado 8 de septiembre de 2018 LP Sábado, 8 septiembre 2018, 23:11

En el sorteo de La Primitiva del sábado 8 de septiembre de 2018 no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos +reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 30 millones de euros.

De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido agraciado con 1.690.960,26 euros y ha sido validado en la administración de Loterías no 11 de Móstoles (Madrid), situada en Libertad, 3.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido agraciados con 63.411,01 euros y han sido validados en la Administración de Loterías no 3 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), en la no 7 de El Tablero (Las Palmas), en el despacho receptor no 3.395 de Benidorm (Alicante), y en el no 60.850 de Sant Josep de Sa Talaia (Baleares).

Resultados de la Primitiva de hoy. Consulta aquí la combinación ganadora y el número premiado del Joker de este sábado 8 de septiembrede 2018, unos minutos después del sorteo. Los números premiados son: 9, 16, 30, 38, 40 y 41; complementario, 4, y reintegro, 7. El número ganador del Joker es: 4964094.

Puedes comprobar ya los resultados y números premiados de sorteos anteriores de Loterías y Apuestas del Estado (LAE): Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional, Euromillones, Gordo de la Primitiva y el resto de sorteos.