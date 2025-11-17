El sueldazo de la ONCE premia con 1.500.000 euros a un municipio de 56.698 vecinos

Andoni Torres Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE han vuelto a demostrar que son un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional. En esta ocasión, ha sido de la mano del Sueldazo del Fin de Semana, que ha dejado tres grandes premios este fin de semana (15 y 16 de noviembre).

El premio más importante viajó a Canarias. Un vecino (o visitante) de la localidad de San Bartolomé de Tirajana (56.698 vecinos) ha recibido un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en un cupón vendido por Ramón Martín Reina Ramírez en su punto de venta en el Castillo del Romeral y Juan Grande. En total, la bonita suma de 1.500.000 euros.

El sorteo del sábado 15 de noviembre dejó otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Torrijos (Toledo), en un cupón que comercializó la vendedora de la localidad Esther Hontoria.

Este mismo sorteo llevó a Santa Marta de los Barros (Badajoz), otro Sueldazo, también de 2.000 euros al mes durante diez años, que dio Óscar Cordón, vendedor de la ONCE desde 2016.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

Historias de millonarios Así ha cambiado la vida de los premiados

Un Sueldazo de la ONCE vendido junto a una panadería le deja 200.000 euros

El Sueldazo de la ONCE dejó importantes premios en diferentes localidades y, como no podía ser de otra manera, una de ellas fue la terreta con un premio de 200.000 euros. El responsable de repartir fortuna fue José Luis Riera Romero, vendedor de la ONCE con punto de venta en la Plaza Madrid junto al Mercado y frente a Panadería Delicias, que entregó un boleto acertante con el que el ganador podrá disfrutar de una vida mucho más placentera.

Ampliar Vendedor de la ONCE, responsable de entregar el premio. ONCE

Un Rasca X10 de la ONCE vendido frente a un Mercadona deja 150.000 euros a un valenciano

El Rasca X10 dejó un pellizco económico de 150.000 euros en la Comunitat Valenciana a un único afortunado después de que rascara la papeleta y se encontrara con un pleno de aciertos.

El afortunado vendedor de la ONCE José Carlos Piñol Mena es quien ha llevado la suerte a Alicante con esos 150.000 euros de un boleto del Rasca X10 que ha vendido desde su punto de venta habitual situado en la calle Deportista Kiko Sánchez, 15, que precisamente está frente al Mercadona Condomina.

Un Rasca Megamillonario vendido junto a un popular hospital deja un premio de 10.000 euros

Los Rascas son un recurso habitual más allá de los clásicos sorteos de la ONCE. Precisamente uno de ellos, el Megamillonario, entregó un premio de 10.000 euros en Madrid. El afortunado vendedor que cambió la vida de un agraciado fue Susana García Rostra, quien comercializó el boleto ganador desde uno de sus puntos de venta, situados en la calle Godella, número 63 y en la Plaza Los Ojos de la Mezquita, s/n-, también en la zona de Villaverde y a apenas cinco minutos andando del popular hospital del 12 de octubre en la capital madrileña.

Un Sueldazo de la ONCE vendido junto a una «panadería de barrio» trae fortuna en un pequeño municipio

En Barbate, la vendedora de la ONCE María Angeles Pérez, es quien ha dado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, frente a la panadería de «su» barrio, el mismo sitio donde lleva «tres años ya, pico y pala». Pérez, vendedora desde 2018, ya sabe lo que se siente cuando se da un premio de los grandes en la ONCE. De hecho, reconoce estar «abonada» al Sueldazo, ya que ha repartido la misma suerte en dos ocasiones más, «todas donde hace falta» asegura.

Ampliar María Ángeles Pérez, vendedora de la ONCE. ONCE

«Los premios son cada uno de su padre y de su madre. Pero cada uno es una alegría inmensa, y yo sigo todos los días al pie del cañón para seguir repartiendo más», explica la vendedora. «Para mí es una satisfacción enorme. El premio es suerte, pero también es recompensa a la ilusión de todos los días. Yo sólo puedo pensar en lo feliz que hago a los premiados», concluye.

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.