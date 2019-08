Sorteo extraordinario de Verano de la ONCE: Comprobar resultados del 15 de agosto 20 millones a un solo cupón de la ONCE. Consulta aquí todos los premios repartidos este jueves 15 de agosto de 2019 en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE LP Jueves, 15 agosto 2019, 22:35

Veinte millones de euros han encontrado dueño este jueves 15 de agosto de 2019 en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE. 20 millones de premio por un sólo cupón que se ha vendido al precio de seis euros. ¿Qué harías si te tocara ese premio? Comprueba aquí si has sido el afortunado:

1º PREMIO: 97.004. Serie: 114.

Resto de premios:

El sorteo extraordinario de verano de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la Organización Nacional de Ciegos Españoles coincidiendo con diversas festividades a lo largo del año.

Con un primer premio de 20 millones de euros a las cinco cifras y serie, también se repartirán 119 premios de 60.000 euros a todas las series del primer premio y 1.080 premios de 3.000 euros a las últimas cuatro cifras del primero. Además, se repartirán premios de 60 euros, de 15 euros y de 6 euros.

Y por si esto fuera poco, se repartirán 20 premios adicionales de 100.000 esuros a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 2.380 premios de 600 euros a las cinco cifras de estas extracciones.

La emisión del producto estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.

¿Cuándo se celebra el sorteo del Extra de Verano de la ONCE?

El sorteo extraordinario de verano de la ONCE se celebra el día 15 de agosto de 2019, a partir de las 21:15 horas.

Si me tocan los 20 millones, ¿cuánto se queda Hacienda?

Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde el 1 de enero de 2019, este mínimo exento está en 20.000 euros. Eso quiere decir, que los primeros 20.000 euros de los premios derivados de los juegos de la ONCE celebrados desde el 1 de enero inclusive no tienen retención fiscal.

Se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que supere los 20.000 euros. Hacienda se quedaría con 3.996.000 euros por el premio de 20 millones.

