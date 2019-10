Resultados del SuperOnce de la ONCE de hoy viernes 18 de octubre de 2019 : comprobar cupón y premios de la mañana y la noche Consulta el cupón premiado hoy viernes 18 de octubre de 2019 en el sorteo del SuperOnce de la ONCE y los premios LP.ES Viernes, 18 octubre 2019, 11:04

Consulta los resultados del SuperOnce de la ONCE de este viernes 18 de octubre de 2019 aquí, unos instantes después de los sorteos que se celebran todos los días por la mañana (a las 12 horas) y por la noche (a las 21.15).

En breve publicaremos aquí los resultados

También puedes consultar ya los sorteos anteriores de Loterías y Apuestas del Estado (LAE): Primitiva, Gordo de la Primitiva, Euromillones, Bonoloto, Lotería Nacional y el resto de sorteos.

El SuperOnce de la ONCE

El Super Once es un juego de la ONCE que se celebra a diario. En cada sorteo se extraen 20 números del 1 al 80. La ONCE elige diariamente 20 números aleatorios de los 80 posibles y obtienen premio los boletos que han acertado un número mínimo de números de los extraídos. Estos números son los que sirven para determinar el número de cifras acertadas en cada boleto del Super Once. A partir del tipo de apuesta que tenga el boleto y el número de cifras acertadas, se determina si a la apuesta le corresponde un premio y en qué cantidad le corresponde el premio.

El Super Once se caracteriza porque es un juego en el que se puede escoger entre hacer apuestas con más números, optando a premios mayores, o hacer apuestas con menos números optando a premios más limitados. Esto hace que en realidad, Super Once se pueda tratar como juegos distintos dependiendo de cómo se decida jugar. Las variedades de apuesta sencilla de Super Once son las siguientes:

Elegir 11 números entre el 1 y el 80.

Elegir 10 números.

Elegir 9 números.

Elegir 8 números.

Elegir 7 números.

Elegir 6 números.

Elegir 5 números entre el 1 y el 80.

Cada una de estas variedades de apuesta sencilla tiene su propia tabla de aciertos para conseguir premio y su propia escala de premios.

Por ejemplo, un boleto en el que se hayan marcado 8 números tiene que acertar entre 4 y 8 aciertos para optar a un premio, mientras que un boleto de 5 números gana premio con 3, 4 ó 5 números acertados.

En el boleto de Super Once, además de marcar los números escogidos e identificar el tipo de apuesta (5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 apuestas), se puede decidir el importe que se apuesta a esos números (1, 2, 3, 4, 5 ó 10 euros). El importe de la apuesta es importante porque los premios en Super Once se entregan en forma de múltiplo de la apuesta realizada (por ejemplo 5.000 veces lo apostado), de forma que es distinto apostar un euro que 4 o 10. El boleto permite además sellar la apuesta para uno o varios sorteos (hasta 14).