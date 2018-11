Horario del sorteo del 11/11 de la ONCE de 2018 El sorteo se celebra el domingo 11 de noviembre y ofrece premios millonarios LAS PROVINCIAS Domingo, 11 noviembre 2018, 09:20

El sorteo del 11/11 de la ONCE lleva años repartiendo premios millonarios. El sorteo del 11/11 de la ONCE de 2018 se celebra este domingo 11 de noviembre a partir de las 21.25 horas y en él se pueden conseguir hasta 11 millones de Euros al contado. El sorteo se puede ver en directo a través de las redes sociales de la ONCE.

Además, hay 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas y 11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

También se repartirán 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras y 1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

Igualmente, en el sorteo del 11/11 de la ONCE de 2018 habrá 1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones, 1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).