Listado oficial de premios del Extra de Verano de la ONCE de 2019 20 millones a un solo cupón de la ONCE. Comprueba todos los premios repartidos el jueves 15 de agosto de 2019 en el Sorteo Extra de Verano de la ONCE LP.ES VALENCIA Viernes, 16 agosto 2019, 09:34

El número 97.004, serie 114, ha resultado agraciado con 20 millones de euros en el sorteo extraordinario de la ONCE celebrado el 15 de agosto de 2019 en Madrid.

1º PREMIO: 97.004. Serie: 114.

Resto de premios:

Han sido premiados con 100.000 de euros cada una de las siguientes combinaciones de números adicionales:

Número: 00152 serie: 090

Número: 05457 serie: 036

Número: 07314 serie: 002

Número: 12545 serie: 063

Número: 19438 serie: 107

Número: 29956 serie: 080

Número: 31820 serie: 073

Número: 33500 serie: 011

Número: 40888 serie: 103

Número: 43358 serie: 018

Número: 45316 serie: 040

Número: 46511 serie: 022

Número: 50948 serie: 035

Número: 55567 serie: 119

Número: 61074 serie: 025

Número: 69924 serie: 094

Número: 75725 serie: 108

Número: 83257 serie: 098

Número: 91304 serie: 116

Número: 91410 serie: 056

Premios a la primera extracción:

1 premios de 20.000.000,00 euros a las 5 cifras y serie.

119 premios de 60.000,00 euros a las 5 cifras.

1.080 premios de 3.000,00 euros a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 60,00 euros a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 15,00 euros a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6,00 euros a la última cifra.

Premios a las segundas extracciones:

20 premios de 100.000,00 euros a las 5 cifras y serie.

2.380 premios de 600,00 euros a las 5 cifras.

Extra de Verano de la ONCE: ¿cuánto se queda Hacienda?

Todos los premios de lotería tienen un mínimo exento, que no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde el 1 de enero de 2019, este mínimo exento está en 20.000 euros. Eso quiere decir, que los primeros 20.000 euros de los premios derivados de los juegos de la ONCE celebrados desde el 1 de enero inclusive no tienen retención fiscal.

Se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que supere los 20.000 euros. Hacienda se quedaría con 3.996.000 euros por el premio de 20 millones.