El Cupón de la ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros durante 10 años en un pueblo popular por sus bodegas y un municipio conocido por el tomate

Los sorteos de la ONCE no se cansan de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tras dejar dos premios millonarios a lo largo de la semana pasada, el fin de semana ha continuado por los mismos derroteros gracias al Cupón Fin de Semana que deja dos Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años, con las rifas de los días 18 y 19 de octubre.

La fortuna ha ido a parar a la localidad sevillana de Los Palacios, popular por su tomate, especialmente por el tipo «bombón colorao», que tiene un sabor intenso y un color rojo vivo. El vendedor de la ONCE Francisco Benítez ha dejado un sueldo de 2.000 euros mensuales durante una decada.

El premio lo ha dado en la barriada 'Los Ratones' y bares de la zona. «No me lo puedo creer», decía nada más saber que había dado el mismo premio que dio a sus vecinos hace dos años. Es su segundo Sueldazo. «Me han dejado con una alegría en lo alto que no me lo esperaba, es una alegría enorme», ha comentado. «Esta alegría se contagia por todo el pueblo. La otra vez me pasó, se notó durante los dos meses siguientes. La gente me decía que lo iba a volver a dar. Y mira por donde lo he dado».

Por su parte, la vendedora de la ONCE Rebeca Maseda Renedo ha dejado en Peñafiel (Valladolid), cuna del Ribera del Duro y conocido por sus bodegas y tradición vinícola, otro sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en un cupón agraciado en el sorteo del sábado, 18 de octubre.

Cabe recordar que el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

