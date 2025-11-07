El Cupón Diario de la ONCE premia con 70.000 euros un municipio turístico de 38.000 habitantes famoso por sus playas y sus salinas

Golpe de suerte en la Comunitat Valenciana en el sorteo del jueves 6 de noviembre

Andoni Torres Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:24

Golpe de suerte en la localidad alicantina de Santa Pola. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 70.000 euros en dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este jueves 6 de noviembre.

El vendedor de la ONCE Antonio Jesús Padial Ruiz es quien ha llevado la suerte a Santa Pola con 70.000 euros que ha repartido desde su punto de venta en el estanco de Playa Lisa. Antonio Jesús es vendedor de la ONCE desde abril de 2006 en la Agencia de la ONCE en Elche.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este jueves 6 de noviembre:

65469

Reintegros: 6 y 9

Serie: 028

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

11 del 11 de la ONCE

La ONCE celebra el próximo martes 11 de noviembre, a las 21.25 horas, el Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025, uno de los más esperados del año por sus cuantiosos premios. El precio del cupón es de seis euros y se puede adquirir hasta el mismo día del sorteo.

El Sorteo 11 del 11 de la ONCE es uno de los más esperados gracias a sus premios en métálico. El primero es, nada menos, que de 11.000.000 euros (once millones). Además, hay otros 11 premios de 1.000.000 (un millón) de euros y miles de premios adicionales más.

Además del premio máximo de 11.000.000 euros, puede optar a 11 premios de 1.000.000 de euros si acierta las cinco cifras más la serie de uno de los números adicionales, a 119 premios de 50.000 euros si acierta las cinco cifras del premio principal y a 1.309 premios de 2.000 euros si acierta las cinco cifras de los números adicionales. Además, puede optar a más de 1.000.000 de premios adicionales entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.