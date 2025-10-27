El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.865.000 euros un municipio popular por los toros, dos localidades de la capital y otras tres provincias

D. Merino Lunes, 27 de octubre 2025, 23:17 Comenta Compartir

Los sorteos de la ONCE han vuelto a demostrar una semana más que son sinónimo de fortuna para los jugadores que deciden participar cada semana. No en balde, hace unos días se entregó un premio millonario y en esta ocasión se ha vuelto a cumplir la premisa con un bote de casi dos millones de euros.

Concretamente, el Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.865.000 euros entre localidades de Madrid, Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia, en 40 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y 39 cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del pasado jueves, 23 de octubre.

En la Comunidad de Madrid, el vendedor Félix García Arribas ha repartido 675.000 euros en seis cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor y cinco cupones más, agraciados con 35.000 euros cada uno. Esta lluvia de premios la ha dado entre sus puntos de venta en Rascafría (Plaza de la Villa, número 1) y Lozoya (Plaza de Antonio Blanco, número 1).

En Las Cabezas de San Juan, este sorteo ha repartido 350.000 euros en premios mayores, de manos de José Antonio García que vendió 10 cupones premiados. García es vendedor de la ONCE desde el año pasado y ha llevado la suerte a la venta de Las Salinas, a la entrada de Las Cabezas, desde Sevilla y ha declara estar muy contento «de hacer feliz a diez familias diferentes». «Y eso no va a parar, con la ilusión que tengo de dar premios a familias humildes voy a seguir dando premios, claro que los voy a seguir dando», ha asegurado.

Además, el sorteo de este jueves ha dejado un cupón premiado con 35.000 euros en Utrera, que ha dado Juan Carlos Martínez. Cabe recordar que este municipio sevillano es cuna del flamenco y también de la cría de los toros de lidia con las primeras ganaderías de la tauromaquia.

Por otro lado, la localidad canaria de Arafo ha recibido 350.000 euros, en 10 cupones premiados que comercializó Julio Manuel Álvarez Pérez, desde su punto de venta en la 'Gasolinera El Volcán'. Julio Manuel es vendedor de la ONCE desde mayo de 2024. En Cataluña, el cupón ha repartido 420.000 euros, en 12 cupones premiados; y Galicia ha recibido 35.000 euros, en un cupón.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este jueves 23 de octubre:

05872

Reintegros: 0 y 2

Serie: 040

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.