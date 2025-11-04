El Cupón Diario de la ONCE premia con 1.665.000 euros un municipio popular por su vida nocturna, cinco localidades de la capital y otras dos provincias

El sorteo de la ONCE deja un suculento pellizco económico en dos puntos de la geografía nacional

D. Merino Martes, 4 de noviembre 2025

Los sorteos de la ONCE han vuelto a demostrar una semana más que son sinónimo de fortuna para los jugadores que deciden participar cada semana en ellos. No en balde, hace unos días se entregaron varios premios millonarios y, en esta ocasión, se ha vuelto a cumplir la premisa con un bote acumulado que supera el millón y medio de euros.

Concretamente, el Cupón Diario de la ONCE ha repartido 1.665.000 euros entre localidades de Cataluña, Madrid, Canarias y Euskadi, en 34 cupones premiados, uno de ellos con los 500.000 euros del premio mayor, y 33 cupones más agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes, 3 de noviembre.

El grueso del premio ha ido a parar a Cataluña, que ha recibido 955.000 euros. En Barcelona, en siete cupones premiados, uno de ellos agraciado con 500.000 euros, y seis cupones más premiados con 35.000 euros cada uno, Joaquín Tomás Algarrada ha repartido 640.000 euros. También en la Ciudad Condal, Leonardo Pelao ha repartido 105.000 euros. La localidad de Badalona ha recibido 175.000 euros en cinco cupones.

Y en Lloret de Mar, el vendedor Víctor Torres ha repartido 70.000 euros en dos cupones premiados. Cabe recordar que este último municipio es uno de los destinos más demandados de la Costa Brava, popular por su vida nocturna y playas de ensueño.

En la Comunidad de Madrid, este sorteo ha dejado 385.000 euros en premios. Móstoles ha recibido 175.000 euros, de manos del vendedor Walter José Vogel Tena, con punto de venta en el Paseo de Goya, número 7. Olga Rosillo Miranda ha repartido 140.000 euros en cuatro cupones premiados, desde sus zonas de venta en Galapagar (Plaza Maja, número 1 y calle Soberanía, número 51), en Villanueva del Pardillo (Avenida de Madrid, número 12) y en Las Rozas de Madrid (Avenida de la Constitución, número 3). En Coslada, la vendedora María José Heras Jiménez ha dejado 35.000 euros desde su quiosco de la calle Puerto de Barcelona, número 7.

Las Islas Canarias siguen siendo 'afortunadas', esta vez con 175.000 euros que ha repartido en Granadilla la vendedora de la ONCE Elisabeth Miranda Carpintero desde su punto de venta situado en la Avenida Santa Cruz, número 146 (San Isidro).

Finalmente, en Euskadi, este sorteo ha repartido 175.000 euros en cinco cupones premiados, en la localidad de Beasain, gracias al vendedor Francisco Gabarri Echeverria, que vende en la Plaza de Erauskin, número 2.

Estos son los números premiados en el Cupón Diario de este lunes 3 de noviembre:

83979

Reintegros: 8 y 9

Serie: 004

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.