Comprobar Bonoloto de hoy domingo 2 de noviembre y el resto de sorteos de la semana El sorteo de la Bonoloto pone este domingo 2 de noviembre en juego un bote 1.400.000 euros.

Andoni Torres Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:04

La Bonoloto pone este domingo 2 de noviembre en juego un bote 1.400.000 euros. El sorteo se celebra a las 21.30 horas y puede seguirse en directo a través de la web de Loterías y apuestas del Estado (https://www.loteriasyapuestas.es/es/sorteos-en-directo).

Además, podras consultar aquí los números y premios una vez se celebre el sorteo.

Cómo se juega a la Bonoloto

Cada apuesta de Bonoloto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). En Bonoloto se destina el 55% de la recaudación a premios.

Para participar solamente tienes que:

1.-Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a todos los restantes de la semana (hay sorteos de lunes a domingo).

2.-Elegir la combinación de 6 números que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.-Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas).

4.-Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.-Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.-Revisar todas las opciones y jugar.

Probabilidades de acertar

Las probabilidades aproximadas de acertar en la Bonoloto son las siguientes:

1ª (6): 1 entre 13.983.816.

2ª (5+C): 1 entre 2.330.636.

3ª (5): 1 entre 55.491.

4ª (4): 1 entre 1.032.

5ª (3): 1 entre 57.

Reintegro: 1 entre 10.