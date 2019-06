Bonoloto del viernes 28 de junio: tres premios de 64.000 euros Sorteo de La Bonoloto del viernes 28 de junio LP Sábado, 29 junio 2019, 01:32

En el sorteo de la Bonoloto de este viernes 28 de junio no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.200.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 24 de CARTAGENA (Murcia), situada en el C. C. El Corte Inglés Alameda de San Antón, 52 – S-1o; en la no 1 de ARGANDA DEL REY (Madrid), situada en S. Juan, 25; y en el Despacho Receptor no 29.165 de OLEIROS (A Coruña), situado en Salvador Allende, 1 (San Pedro de Nos). Cada uno de ellos logra un premio de 63.959,81 euros.

Combinación ganadora: 35, 40, 22, 41, 16, 1

Complementario: 14, reintegro: 7

Premios de La Bonoloto del viernes 28 de junio