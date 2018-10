La Bonoloto de este viernes deja más de 1.500.000 de euros en la Comunitat Consulta los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 19 de octubre de 2018 LP.ES Viernes, 19 octubre 2018, 22:26

El sorteo de la Bonoloto de este viernes 19 de octubre ha dejado un premio de 1.572.898,53 de euros en Alicante, en concreto en la Administración de Loterías número 38, al validarse un premio de Primera Categoría (6 aciertos).

Además, existen tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) que han sido validados en la Administración de Loterías no 18 de Gijón (Asturias), en el despacho Receptor no 22.230 de Vejer de la Frontera (Cádiz) y en el no 72.200 de Mairena de Aljarafe (Sevilla).

Consulta aquí los resultados del sorteo de la Bonoloto de hoy 19 de octubre de 2018, minutos después del sorteo.

07, 14, 19, 36, 38, 44

C. 15

R. 2

Qué es la Bonoloto

La Bonoloto es un juego de azar regulado por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) y consiste en elegir 6 números entre el 1 y el 49, para acertar la combinación ganadora en el sorteo de Bono Loto correspondiente, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. En la Bonoloto también se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de «reintegro».