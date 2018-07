La Bonoloto deja 106.000 euros en Valencia y la Primitiva 40.000 Consulta aquí los números premiados de este jueves 19 de julio EFE Valencia Jueves, 19 julio 2018, 23:16

En el sorteo del Bonoloto correspondiente al jueves 19 de julio, celebrado en Madrid, hay un acertante de 1ª categoría (6 aciertos), que ha validado su boleto en Puentes de García Rodríguez (La Coruña) y ha ganado 3.875.397,71 euros.

De 2ª categoría (5 + complementario) hay dos boletos premiados en Villarta (Cuenca) y Pinedo (Valencia) con 106.565,56 euros.

Combinación ganadora: 46, 5, 10, 30, 39, 13.

Complementario: 41, reintegro: 3.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 8.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de MARTORELL (Barcelona), en la no 14 de MÁLAGA, en la no 2 de VIGO (Pontevedra), en el Despacho Receptor no 19.970 de VALDEOBISPO (Cáceres) y en el no 80.895 de BENISANÓ (Valencia). Todos con un premio de 43.409,71 euros.

Cómo se juega a Bonoloto

A la Bolonoto se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario excepto domingo) o para los sorteos que resten de la semana mediante la opción de apuesta 'Semanal'. Cada apuesta de Bonoloto consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 49 (números del 1 al 49). Cada apuesta vale 0.50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro.

Tendrá premio si acierta al menos 3 números.

Si acierta el reintegro recibirá el importe apostado en ese resguardo para el sorteo jugado.

Los sorteos tienen lugar los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 21:30 horas.

