Una trabajadora gana un premio de 5 millones: «Tengo pensado jubilarme y quiero que mi marido haga lo mismo» Connie había olvidado comprobar el boleto y estuvo a punto de perderlo

Andoni Torres Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Esta es otra de esas historias increíbles de los ganadores de las loterías. Es la historia de Connie, un trabajadora en una empresa de logística que, de la noche a la mañana, se ha convertido en millonaria. Selló su boleto en una gasolinera y la suerte le ha sonreído nada menos que con 5 millones.

Y eso que estuvo a punto de perder el premio. Ella es jugadora habitual de varios sorteos. Suele comprar sus boletos y comprobarlos a final de mes, pero a veces se le olvida. El pasado mes de abril, escuchó por la radio que había un boleto premiado con cinco millones que no había sido cobrado y Connie tuvo un presentimiento: «¡Tengo la sensación de que ese es mi boleto!».

Connie explica que rebuscó toods lo boletos que tenía en su casa y fue a comprobarlos. Cuando los pasó por la máquina, no daba crédito: «Vi el mensaje 'Gran ganador' y lo volví a comprobar. Logré mantener la calma y pensé: '¡Lo conseguí!'. Fue una sensación increíble», cuenta.

A la mañana siquiente, reunió a sus hijos para darles la noticia: «Nos quedamos sentados en silencio y pude ver cómo les daba vueltas la cabeza a todos mientras les mostraba la prueba de mi premio».

Esta humilde trabajadora tenía muy claro lo que haría con el millonario premio. «Tengo pensado jubilarme y quiero que mi marido haga lo mismo. Ahora podremos dedicar nuestro tiempo a hacer lo que nos gusta y disfrutar juntos», explica ilusionada.

Connie selló su boleto de Lotto 6/49 en una gasolinera de Woodstock, la ciudad canadiense donde reside.

Temas

Euromillones