La afortunada ganadora de cinco millones. OLG

Una trabajadora gana un premio de 5 millones: «Tengo pensado jubilarme y quiero que mi marido haga lo mismo»

Connie había olvidado comprobar el boleto y estuvo a punto de perderlo

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

Esta es otra de esas historias increíbles de los ganadores de las loterías. Es la historia de Connie, un trabajadora en una empresa de logística que, de la noche a la mañana, se ha convertido en millonaria. Selló su boleto en una gasolinera y la suerte le ha sonreído nada menos que con 5 millones.

Y eso que estuvo a punto de perder el premio. Ella es jugadora habitual de varios sorteos. Suele comprar sus boletos y comprobarlos a final de mes, pero a veces se le olvida. El pasado mes de abril, escuchó por la radio que había un boleto premiado con cinco millones que no había sido cobrado y Connie tuvo un presentimiento: «¡Tengo la sensación de que ese es mi boleto!».

Connie explica que rebuscó toods lo boletos que tenía en su casa y fue a comprobarlos. Cuando los pasó por la máquina, no daba crédito: «Vi el mensaje 'Gran ganador' y lo volví a comprobar. Logré mantener la calma y pensé: '¡Lo conseguí!'. Fue una sensación increíble», cuenta.

A la mañana siquiente, reunió a sus hijos para darles la noticia: «Nos quedamos sentados en silencio y pude ver cómo les daba vueltas la cabeza a todos mientras les mostraba la prueba de mi premio».

Esta humilde trabajadora tenía muy claro lo que haría con el millonario premio. «Tengo pensado jubilarme y quiero que mi marido haga lo mismo. Ahora podremos dedicar nuestro tiempo a hacer lo que nos gusta y disfrutar juntos», explica ilusionada.

Connie selló su boleto de Lotto 6/49 en una gasolinera de Woodstock, la ciudad canadiense donde reside.

