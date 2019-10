Un millonario y medio en España con el Euromillones del martes 15 de octubre El Millón ha sido validado en O Carballiño (Ourense) y un acertante de Badajoz ha ganado casi medio millón (427.808 euros) LP Miércoles, 16 octubre 2019, 18:09

Dos acertantes de segunda categoría, uno de ellos en Badajoz, han ganado 427.808 euros cada uno en el sorteo de Euromillones de este martes 15 de octubre. Un buen pellizco, aunque alejado de los 190 millones que obtuvo el acertante del último bote de Euromillones. El boleto premiado en Badajoz ha sido validado en el despacho receptor 8.780 situado en José M. Alcaraz y Alenda, 10.

Además, como cada martes y viernes, un acertante en España se ha convertido en millonario gracias a El Millón de euromillones. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 55.510 de O Carballiño (Ourense), situado en Norte, 12-14 Loc. 3 y 5.

Combinación ganadora: 3, 34, 31, 32, 28

Estrellas: 4, 5

El Millón: XJC74608

El próximo viernes, Euromillones ofrece la oportunidad de generar un millonario de verdad, o varios. Con el bote generado el martes, en el próximo sorteo de Euromillones -viernes 18- un único acertante de máxima categoría podría ganar 37 millones de euros.

Por cierto, si le toca algún premio de Euromillones no olvide pagar a Hacienda. Los premios de sorteos gestionados por LAE, como por ejemplo, la Primitiva, Bonoloto y Euromillones, además de los organizados por por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, la Cruz Roja española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.), deben tributar a Hacienda. La normativa establece un impuesto del 20% sobre los premios de lotería cuyo importe superen los 20.000 euros. Esto quiere decir que si nuestro premio esta por debajo de esa cifra no debemos tributar, y en el caso que la supere deberemos tributar por la cantidad que exceda esa cantidad.