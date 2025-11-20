Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves cae en un municipio valenciano y otras 13 localidades
FRANCOIS MORI / AP

Un ganador de Euromillones perderá un premio de un millón si no lo reclama antes del 28 de noviembre

Los premios de las loterías tienen fecha de caducidad

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:04

Pocos creerán que pueda darse un despiste de tal nivel que alguien pierda un premio millonario en el Euromillones. Pues ocurre. Un ciudadano británico perdió un millón de libras en 2003. En este caso, disponía de 180 días desde la celebración del sorteo para reclamar el premio. Puesto que nadie lo hizo, el millón de libras fue a parar a causas benéficas.

Ahora, un ganador de El millón de Euromillones está a punto de perder su premio. En el sorteo de Euromillones del 30 de septiembre de 2025, un jugador ganó un millón de euros en la región francesa de Gironda gracias a My Million, un juego secundario integrado en la lotería europea principal, que garantiza un ganador de un millón de euros en Francia en cada sorteo. Sin embargo, casi dos meses después, el ganador aún no se ha presentado, según informa el diario 'Sud Ouest'.

La Lotería Nacional Francesa busca al jugador que validó un recibo con el código ganador HX 965 5996. El despistado jugador tiene hasta el viernes 28 de noviembre a las 23:59 para presentarse, de ​​lo contrario, perderá el premio.

Miles de personas apuestan a Euromillones en los nueve países donde se comercializa este juego: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. En el sorteo del viernes 21 de noviembre se pondrá en juego un bote de 150 millones de euros.

El cobro de los premios de los sorteos tiene en España fecha de caducidad. Si no se reclaman antes de que se cumplan 90 días desde el sorteo se pierden.

