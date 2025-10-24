Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre Comprueba los números premiados en la combinación ganadora del Euromillones del 24 de octubre de 2025

LAS PROVINCIAS publicará los resultados del sorteo de Euromillones de hoy viernes 24 de octubre nada más finalizar el sorteo, a partir de las 21:30 horas. De esta forma, podrá consultar online los números de la combinación ganadora del sorteo, el complementario, el reintegro y El Millón.

Con el Eurobote generado, en el sorteo de Euromillones de hoy viernes un único acertante de Primera Categoría podría ganar 52 millones de euros.

Además, todas las apuestas de Euromillones validadas en España participan cada martes y viernes en el sorteo de El Millón, que ofrece un premio de un millón de euros que siempre toca.

Si el bote acumulado en esta ocasión toca en España, el ganador -de cualquiera de los premios- dispondrá de 90 días para reclamar el premio, ya que si no, lo perderá. El plazo empieza a contar a partir del día siguiente al del sorteo, es decir, el sábado 25 de octubre.

El Euromillones es uno de los sorteos con más aceptación de España y en Europa. Loterías y Apuestas del Estado lo celebrada cada martes y viernes. Cada apuesta cuesta 2,5 euros.

El sorteo de Euromillones se celebra a las 21:00 horas todos los martes y viernes y puede seguirse (en diferido) a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado (https://www.loteriasyapuestas.es/es/sorteos-en-directo).

Premios Euromillones

- Premio Categoría Especial: consiste en acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.

· Primera categoría: 6 números de la combinación ganadora.

· Segunda categoría: 5 números más el complementario.

· Tercera categoría: 5 números de la combinación ganadora.

· Cuarta categoría: 4 números de la combinación ganadora.

· Quinta categoría: 3 números de la combinación ganadora.

Reintegro

El Millón de Euromillones.

¿Como se juega a Euromillones?

Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 50 (números del 1 al 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números (del 1 al 12). En Euromillones se destina el 50% de la recaudación a premios.

El precio de una apuesta son 2,50 euros.

Para participar solamente tienes que:

1.- Elegir si quieres jugar al siguiente sorteo o a los dos de la semana (hay sorteos los martes y viernes).

2.- Elegir la combinación de 5 números y dos estrellas que deseas jugar o dejar que el sistema te ofrezca una aleatoria.

3.- Puedes jugar hasta 5 combinaciones de 5 números y 2 estrellas (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números o estrellas.

4.- Añadir la combinación o combinaciones deseadas a tu compra.

5.- Continuar y decidir si quieres realizar la misma compra en semanas sucesivas o no.

6.- Revisar todas las opciones y jugar.

Pago a Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de esa cantidad, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

El ganador del Millón tendrá que pagar a Hacienda 192.000 euros, por lo que el premio neto será finalmente de 808.000 euros.