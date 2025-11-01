Euromillones deja un premio de 405.000 euros en la Comunitat y otro de 1 millón en España

Andoni Torres Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:46 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

El sorteo de Euromillones ha dejado dos premios importantes este viernes 31 de octubre en España. Un boleto acertante de Segunda Categoría ha sido premiado con más de 400.000 euros. Además, otro jugador se ha embolsado el habitual El Millón de Euromillones.

En el sorteo de este viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría. Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 84 millones de euros.

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 31 de octubre, ha estado formada por los números:

5, 14, 38, 43, 45.

Las estrellas son 7 y 11.

El Millón: TVJ93046

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), validado en la Administración de Loterías número 17 de Elche (Alicante), situada en Emilio Hernández Selva, 81, ha sido agraciado con 405.711,36 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Rianxo (A Coruña), situada en Rúa do Medio, 38.

Plazo para cobrar los premios

Por el momento, nada se sabe sobre los acertantes en España. Que no se conozca la identidad de los ganadores de grandes premios de las loterías es lo habitual en España. La mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público.

El cobro de los premios de los sorteos tiene en España fecha de caducidad. Si los acertantes no los reclaman antes de que se cumplan 90 días desde el sorteo los perderán.

Pago a Hacienda

Hay que tener en cuenta que estos premios están sometidos a retención por parte de Hacienda. Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros.

En el caso del premio de El Millón, el ganador se lleva 768.000 euros y Hacienda se queda con 232.000.

