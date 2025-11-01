Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 10.000 habitantes famoso por un balneario que visitó la reina Isabel II

Euromillones deja un premio de 405.000 euros en la Comunitat y otro de 1 millón en España

Viernes 31 de octubre ·

El bote sube a 84 millones de euros

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:46

Comenta

El sorteo de Euromillones ha dejado dos premios importantes este viernes 31 de octubre en España. Un boleto acertante de Segunda Categoría ha sido premiado con más de 400.000 euros. Además, otro jugador se ha embolsado el habitual El Millón de Euromillones.

En el sorteo de este viernes no existen boletos acertantes de Primera Categoría. Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 84 millones de euros.

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 31 de octubre, ha estado formada por los números:

5, 14, 38, 43, 45.

Las estrellas son 7 y 11.

El Millón: TVJ93046

(Recuerde que sólo los canales oficiales de Loterías del Estado son válidos para la comprobación de premios)

Un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), validado en la Administración de Loterías número 17 de Elche (Alicante), situada en Emilio Hernández Selva, 81, ha sido agraciado con 405.711,36 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Rianxo (A Coruña), situada en Rúa do Medio, 38.

Plazo para cobrar los premios

Por el momento, nada se sabe sobre los acertantes en España. Que no se conozca la identidad de los ganadores de grandes premios de las loterías es lo habitual en España. La mayoría prefiere mantenerse en el anonimato y sólo algunos acceden a contar su historia al público.

El cobro de los premios de los sorteos tiene en España fecha de caducidad. Si los acertantes no los reclaman antes de que se cumplan 90 días desde el sorteo los perderán.

Pago a Hacienda

Hay que tener en cuenta que estos premios están sometidos a retención por parte de Hacienda. Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros.

En el caso del premio de El Millón, el ganador se lleva 768.000 euros y Hacienda se queda con 232.000.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  4. 4

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  5. 5 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  6. 6 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  7. 7

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  8. 8

    Los errores de Mazón
  9. 9

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  10. 10

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Euromillones deja un premio de 405.000 euros en la Comunitat y otro de 1 millón en España

Euromillones deja un premio de 405.000 euros en la Comunitat y otro de 1 millón en España