Se busca a un ganador de El Millón de Euromillones y otro de Lotería Nacional: perderán el premio en cuestión de semanas si no lo reclaman El archiconocido sorteo europeo reparte fortuna todas las semanas a lo largo y ancho del continente

D. Merino Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:34

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado suelen ser un valor seguro a la hora de repartir fortuna a lo largo y ancho de la geografía nacional. No en balde, algunas rifas habituales como la Bonoloto o la Primitiva reparten casi de forma semana botes millonarios. Otro de los 'sospechosos' habituales de regar de millones España y también Europa es el Euromillones.

Precisamente este martes se cumplió la premisa en España con el clásico código de El Millón, que deja de forma fija cada semana al menos dos nuevos millonarios en el país y otros tantos por el continente europeo, al dejar un nuevo millonario en Ceuta.

Un hecho peculiar es que en otros países como Reino Unido, a diferencia de España, publican el listado de premios que no han sido reclamados y destacan el plazo que tiene el ganador para reclamar el premio antes de perderlo y que pase a ingresar las arcas del estado.

Precisamente en el país anglosajón se da la casualidad de que hasta cuatro ganadores están pendientes de cobrar un premio con diferentes sorteso de lotería. Uno de ellos relativo al Euromillones y la cuenta atrás continúa su curso. Según la National Lottery del Reino Unido, el plazo para reclamar un premio es de 180 días (aproximadamente 6 meses), y a un afortunado de Birmingham, ganador el pasado agosto, se le agota el tiempo para llevarse el preciado millón de euros. Concretamente el 11 de febrero es la fecha de vencimiento.

Un caso muy similar es el de otro agraciado de la misma localidad, que tampoco ha reclamado un premio de un millón de euros gracias a su boleto acertante en la Lotería Nacional británica. Allá por mayo se notificó su bote, desafortunadamente cuenta con apenas unos días para reclamarlo: el 20 de noviembre pasará a pertenecer al estado.

Cabe recordar que en el caso de España, el plazo para reclamar premios puede variar en función del sorteo. Así, la Lotería Nacional ofrece un mes como máximo para el cobro, mientras que otras como Primitiva, Bonoloto o Euromilllones el plazo sube a los tres meses contados desde el día siguiente al del sorteo.

Por otro lado, en el caso de los acertantes de otros países de Europa, los plazos pueden variar considerablemente. En países como Bélgica, Irlanda o Portugal, el plazo de cobro máximo es de 90 días al igual que en España. Mientras que Francia y Luxemburgo disponen solo de 60 días. El caso más extremo es el de Austria, que da de margen 3 años al ganador para solicitar el premio.