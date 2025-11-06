Vive los BIOdías en BIOPARC Valencia y disfruta de la naturaleza con una promoción única en noviembre

Suplementos Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:32 Compartir

Durante el mes de noviembre, BIOPARC Valencia invita a descubrir la belleza del otoño en unas instalaciones inigualables, que recrean la naturaleza más salvaje. Con el lanzamiento de los BIOdías, todas las entradas adquiridas online hasta un día antes de la visita son a precio infantil, una oportunidad exclusiva para disfrutar de uno de los parques de animales más admirados del mundo.

En esta época del año, el parque se transforma en un mosaico de tonos cálidos y sonidos naturales que envuelven al visitante desde el primer momento. El público se traslada a paisajes remotos, sin apenas moverse de Valencia, donde disfruta de hábitats desde la sabana hasta los bosques tropicales. Así BIOPARC Valencia ofrece una experiencia inmersiva, sin barreras visuales, donde animales, vegetación y paisaje conviven en armonía. BIOPARC no es solo un lugar para contemplar fauna silvestre; es un espacio de sensibilización que busca inspirar una actitud responsable hacia el medioambiente.

Nacimientos, crecimiento y esperanza

El otoño en BIOPARC llega cargado de buenas noticias. Las familias de animales continúan creciendo y cada nueva vida se convierte en un símbolo de esperanza. Entre las más entrañables, destacan Makena y Malik, las jóvenes crías de elefante africano que disfrutan chapoteando en el gran lago junto al resto de la manada. Además, el domingo 9 de noviembre, el parque valenciano celebra el tercer cumpleaños de Makena con un enriquecimiento ambiental muy especial preparado por el equipo de cuidado animal.

También emociona la evolución del chimpancé Ekon, nacido en febrero, que ya ha comenzado a salir al recinto exterior junto a su madre y otros miembros del grupo. Su historia refleja el esfuerzo constante del personal especializado por garantizar el bienestar de cada individuo y fomentar comportamientos naturales, siguiendo siempre las recomendaciones de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Sin embargo, el hito que ha marcado este año ha sido el nacimiento de un rinoceronte blanco. Este marca un nuevo logro en el afán de conservación de BIOPARC. Todo el equipo ha puesto de su parte durante un largo periodo de tiempo para que hasta el más mínimo detalle estuviese cuidado y garantizar el bienestar tanto de la madre como del hijo. Este grupo de rinocerontes forma parte del programa de preservación que trabaja para garantizar la supervivencia de esta especie incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un día completo para conectar con la naturaleza

BIOPARC Valencia propone una jornada de ocio responsable donde cada visitante puede adaptar su experiencia a su gusto. Para quienes buscan repetir la visita a lo largo del año, el Pase Anual B! es la mejor opción: permite acceder libremente durante doce meses, ofrece descuentos en restauración y tienda, una entrada gratuita a BIOPARC Fuengirola y BIOPARC Acuario de Gijón, e incluye una aportación solidaria de 1 € a la Fundación BIOPARC para proyectos de conservación de especies amenazadas.

Para completar la experiencia, el Pack Ahorro Entrada + Menú combina el acceso al parque con una comida en el restaurante Samburu, con vistas espectaculares a la sabana. Esta promoción, disponible exclusivamente online, permite disfrutar de una jornada inolvidable entre naturaleza, gastronomía y emoción.

La experiencia BIOPARC va más allá de la observación. A lo largo del día, el público puede participar en actividades educativas y gratuitas que promueven el respeto por la biodiversidad. Siempre se recomienda consultar los horarios en la web o la APP para disfrutar de propuestas como «El ciclo de la vida», que muestra comportamientos naturales, o las rutas «Explora», donde descubrir curiosidades de cada hábitat. Además, la experiencia de realidad virtual «La Última Frontera» transporta a los visitantes a las profundidades oceánicas para conocer la fauna marina. Y el 8 y 22 de noviembre y el 13 de diciembre, la actividad «Bat Day» permitirá aprender sobre los murciélagos urbanos y construir refugios para su protección.

BIOPARC consolida así su papel como plataforma de educación y sensibilización ambiental, ofreciendo una alternativa de ocio que combina diversión, conocimiento y compromiso. Cada visita, cada experiencia y cada sonrisa se convierten en una contribución real a la conservación de la vida salvaje.