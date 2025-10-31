La viral reacción de una joven estadounidense que vive en España al ver el desfile de la Hispanidad: «Marchan con una cabra corriendo al lado, como si fuera un Pokémon» La chica ha comentado los uniformes militares y ha elaborado un ranking con los que más le han impresionado

Cómo sucede cada 12 de octubre en España, Madrid acogía el clásico desfile del Día de la Hispanidad, presidido por los reyes Felipe y Letizia. casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron en esta exhibición a la que acudieron miles de ciudadanos.

Otros tantos alrededor del país decidieron seguir el acto por televisión. Sophie es una de ellas. La joven estadounidense reside en España y, a menudo, comparte sus experiencias y choques culturales que vive a través de las redes sociales.

La joven confiesa que su tío fue capitan de la marina estadounidense, por lo que está especialmente interesada en temas militares.

«Tengo que deciros que he visto algunos de los uniformes más elaborados de mi vida, parecen sacados de una película de superhéroes», confesaba antes de elaborar un ránking con los cinco uniformes que más le han impresionado.

En el quinto puesto coloca a la Guardia Real. «Se parecen un poco al uniforme de la banda escolar de Estados Unidos, pero los detalles en los cascos son muy interesantes para mí», explica en el vídeo. En el número cuatro decide situar al mando del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, es decir, los paracaidistas y en mitad de la tabla encontramos a La Legión.

Sophie destaca que «vuelven los sombreros de punta y borla, pero lo mejor la camisa abierta hasta el pecho y marchan a 160 pasos por minuto y encima con una cabra corriendo al lado, como si fuera un Pokémon».

El segundo que más ha llamado su atención es el de la Compañia de Esquiadores-Escaladores del Regimiento de Galicia 64, cuyo uniforme cuenta con un detalle muy particular. «Es blanco de montaña con esquis en la espalda, tipo X Games. Esto para mí es increíble», explica con asombro.

Por último, en primer lugar sitúa a los regulares de Ceuta y Melilla, de los que la joven destaca su capa blanca. «Nunca había visto en mi vida un cuerpo militar con capas. Honestamente, parecen los Avengers versión española», concluye.

El vídeo acumula miles de visitas en Tiktok y son muchos los usuarios que han querido aportar su punto de vista en los comentarios, mientras que otros alaban el análisis de la joven y muestran su asombro tras escucharla.

