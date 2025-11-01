Víctor Küppers, experto en psicología positiva, desvela la clave para ser feliz: «Ahí está la grandeza»

J.Zarco Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Víctor Küppers se ha convertido en un auténtico referente en psicología. El experto acostumbra a dar charlas en las que divulga los conceptos y las ideas de la Psicología Positiva. Según él mismo explica, su objetivo es que sus conferencias «ayuden a los participantes a reflexionar para que logren potenciar su motivación y que trabajen y vivan con más alegría, ilusión y optimismo».

Küppers ha estado presente en el pódcast 'La fórmula del éxito' con Uri Sabat y ha analizado qué puede hacer la población para ser más feliz: «El mundo te empuja a que corras, corras, corras. Pues para, mira desde fuera y piensa. Piensa en las cosas importantes, qué hay de tu vida que te gusta y qué no. Cómo va la vida con tu pareja, tus amigos o familia, qué cambiarías, qué estás haciendo bien o no. Soy mucho de papel, escribe qué hay en tu vida que no te gusta. Plantéate qué está en tus manos para mejorar», señala.

El especialista incide en la capacidad que tenemos para elegir cómo reaccionamos ante lo que sucede: «Stephen Covey decía que hay dos formas de vivir. La primera de ellas es la que utilizamos la mayoría, vivir en función de las circunstancias. Las cosas van bien y estoy alegre, las cosas van mal y me enfado».

Sin embargo, la segunda es la más recomendable: «Covey decía que los humanos tenemos otra forma de vivir. Entre una circunstancia y nuestra reacción tenemos un espacio que es nuestra capacidad para decidir cómo reaccionamos. Tú puedes decidir cómo te lo tomas y ahí está la grandeza».

Y considera que se puede lograr con constancia: «Son hábitos, a fuerza de repetir. Hay un atasco, respiro, segundo atasco y digo 'venga va respira'... A veces me piden trucos o consejos. Queremos cosas rápidas, fáciles, los siete pasos para alcanzar... Pero no, es una cuestión de hábito y de trabajo. Yo estoy de acuerdo con los expertos que dicen que la voluntad es más importante que la motivación. Lo importante es tener voluntad, disciplina y perseverancia. La motivación dura lo que dura y sirve para arrancar, pero para llegar hace falta disciplina y fuerza de voluntad».

Por último, incide en la importancia de ser buena persona: «Es más importante ser buena persona que ser inteligente. Ser inteligente te toca y no tiene mérito. Ser buena persona es un esfuerzo. Necesitamos las dos cosas, gente inteligente que sea buena persona».

Temas

Psicología