Vicente Gandía Bobal Brut conquista a Tim Atkin que le otorga 90 puntos en su guía

La excelencia tiene nombre propio: Vicente Gandía Bobal Brut. Este espumoso de calidad ha sido distinguido con 90 puntos en la prestigiosa Guía Discover Spain 2025, elaborada por el reconocido crítico británico Tim Atkin, uno de los referentes mundiales en el sector del vino. Este reconocimiento no solo posiciona a nuestro espumoso entre los 14 mejores de España, sino que también celebra la autenticidad, la innovación y el compromiso con las variedades autóctonas como la Bobal.

El Vicente Gandía Bobal Brut no es un espumoso cualquiera. Su inclusión en este selecto grupo de vinos premiados se debe a características que lo hacen verdaderamente especial, ya que es el único espumoso de calidad de la D.O. Utiel-Requena presente en la guía. Está elaborado con 100% Bobal, una variedad autóctona que está ganando reconocimiento internacional. Además, es el único blanc de noirs entre los espumosos premiados. De los 14 espumosos destacados, 8 pertenecen a la Comunidad Valenciana, y Vicente Gandía representa uno de sus exponentes más singulares.

Cabe destacar que este espumoso se elabora mediante el método champenoise tradicional, donde la segunda fermentación ocurre dentro de la botella. Tras más de 20 meses de crianza en rima, se obtiene un blanc de noirs espumoso utilizando la uva tinta Bobal, lo que le confiere una personalidad única.

Si se hace referencia a la cata del Bobal Brut Vicente Gandía, este espumoso presenta un color amarillo pajizo con destellos dorados. Su crianza equilibrada en rima permite una armonía entre aromas florales y frutales (rosa, cereza) y notas más complejas como galleta, pan tostado, nueces frescas y especias suaves. La burbuja es fina e integrada, lo que lo hace crujiente, pero cremoso, con una textura grasa y un final fresco y limpio.

Este equilibrio entre estructura y frescura lo convierte en un vino ideal para celebraciones, aperitivos o maridajes sofisticados.

Guía Discover Spain

Tim Atkin es uno de los críticos más influyentes del mundo del vino. Master of Wine, periodista y fotógrafo, ha trabajado para medios como Decanter y Harpers. Sus guías regionales son seguidas por profesionales y aficionados de todo el mundo, y su criterio es sinónimo de calidad y prestigio.

La Guía Discover Spain incluye una amplia variedad: 195 tintos, 108 blancos, 17 rosados, 14 espumosos, 4 dulces, 3 naranjos y 3 generosos. Que el espumoso Vicente Gandía Bobal Brut haya sido seleccionado entre los 14 espumosos destacados en este contexto tan competitivo y diverso, es un reconocimiento que reafirma su valor.