Empieza la venta de viajes del Imserso: conoce los destinos, precios y calendario para 2019 y 2020 Los viajes del Imserso, de los que se benefician casi un millón de pensionistas, deben comenzar en la primera quincena de octubre y finalizan en el mes de junio de 2020 LP.ES VALENCIA Lunes, 14 octubre 2019, 10:07

Las agencias de viajes han empezado este lunes 14 de octubre de 2019 la venta del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en siete autonomías, entre ellas la Comunitat Valenciana, y el día 16 de octubre comenzará la comercialización en el resto de España.

El turoperador Mundiplan, formado por Iberia, IAG7 y Alsa, gestionará los viajes a las costas peninsulares, mientras que Mundosenior (Turismo Social), integrado por Halcón Viajes (Globalia) y Avoris (Barceló), se encargará de los de las islas y los de turismo interior.

La reserva de plazas se puede efectuar en las agencias de viajes autorizadas para la comercialización de los distintos lotes del programa de turismo del Imserso para la temporada 2019-2020:

Lote 1, turismo costa peninsular.

Lote 2, turismo costa insular.

Lote 3, turismo interior.

También puede realizarse la reserva por Internet accediendo a las siguientes páginas web el mismo día en que esté señalado en su acreditación:

Lote 1, turismo costa peninsular: Mundiplan.

Lotes 2 y 3, turismo costa insular y turismo interior: Turismosocial.

Precio de los viajes del Imserso

Los precios varían en función del destino y estancia entre los 610 euros de los viajes combinados de 15 días a Canarias y los 114,50 euros de los de capitales de provincia de cuatro días. Los viajes incluyen alojamiento en régimen de pensión completa o de media pensión, transporte de ida y vuelta, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general y programa de animación socio-cultural.

Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, los precios son los siguientes:

Estos precios incluyen:

Los servicios que incluye el programa son los siguientes:

- Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso. En capitales de provincia el alojamiento será de media pensión. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que estará sujeto a disponibilidad de plazas y tendrá un suplemento de precio de:

16 € C.A. Illes Balears y zona costera peninsular.

18 € C.A. Canarias

20 € turismo interior.

- Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte y viajes a capitales de provincia.

- Póliza de seguros colectiva.

- Servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel, excepto para los viajes de turismo de interior.

- Programa de animación socio-cultural.

Turnos de Navidad y Fin de Año: incluye un suplemento de 20 € por persona por cada comida o cena de gala (cenas de gala: 24 y 31 de diciembre. Comidas de gala: 25 diciembre y 1 de enero).

Destinos de los viajes del Imserso

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

Zona Costa Peninsular: estancias en zonas de la Costa Peninsular de 15, 10 y 8 días en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña.

Zona Costa Insular: estancias de 15,10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Canarias e Illes Balears).

Turismo de Interior, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes:

Circuitos culturales.

Turismo de naturaleza.

Viajes a capitales de provincia.

Viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los programas son ofertados por Mundosenior y Mundiplan. Consulta en los enlaces los destinos de los viajes del Imserso.

Calendario de los viajes del Imserso

Las primeras comunidades en comercializar el programa serán Andalucía, la Comunitat Valenciana, Cantabria, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Melilla y Murcia, donde los usuarios acreditados, durante los días 14 y 15 de octubre, sólo podrán reservar el destino que consta en las cartas de acreditación que han recibido.

Entre el 16 y el 18 de octubre, los acreditados podrán reservar indistintamente turismo de costa peninsular, turismo de costa insular y turismo de interior.

En Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Galicia, Baleares y Canarias, los días elegidos con el 16, el 17 y el 18 de octubre.

En las compras que se realicen entre el 15 y el 18 de octubre, la salida del viaje deberá ser necesariamente desde la provincia de residencia del usuario.

Desde el sábado 19 de octubre y durante el transcurso de toda la temporada, las personas acreditadas en el programa podrán reservar viajes al destino que deseen y con salida desde cualquier provincia.

El programa ofrece 900.000 plazas para viajar a destinos de la costa peninsular de 15, 10 y 8 días, en Andalucía, Murcia, Comunitatd Valenciana y Cataluña, y de la costa insular, en Canarias y Baleares, así como a zonas del interior, con estancias de 4, 5 y 6 días, estas últimas son tradicionalmente más demandadas y, por ello, se han incrementado un 7 %.

Esta última modalidad contempla circuitos culturales, turismo de naturaleza y viajes a capitales de provincia y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El programa para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 asciende en su totalidad a 1.142 millones de euros, IVA excluido, cifra que incluye tanto la aportación del Imserso (un 20,4 %) como la de los beneficiarios (un 79,6 %).

El 65 % de los pensionistas que participan en el programa de viajes del Imserso cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros al mes.

Este año, como novedad, existe una reserva del 1 % de las plazas subvencionadas al 50 % para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez del sistema de la Seguridad Social.

Cómo apuntarse a los viajes del Imserso

Si ya has viajado con el Imserso

Si la pasada temporada estaba acreditado para viajar, no es necesario que cumplimente nueva solicitud, ya que el Imserso le remitirá un impreso en el que figuran los datos personales y de preferencia de modalidad de viaje, y que deberán remitir al Imserso solo en el supuesto de que se quiera modificar alguno de estos datos en un plazo que finalizó el 10 de julio de 2019.

Si es la primera vez que viajas con el Imserso

Si por contra accede por primera vez al programa de turismo del Imserso, tendrá que formalizar la solicitud, cuya cumplimentación deberá realizarse mediante alguna de las siguientes vías:

- Por Internet, a través de la sede electrónica del Imserso, cumplimentando la solicitud y siguiendo las instrucciones.

- Descargando y cumplimentado el modelo de solicitud oficial; en este caso la solicitud, una vez cumplimentada y firmada deberá ser remitida a:

Apartado de correos 10140 (28080 Madrid).

Servicios Centrales del Imserso (c/ Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid)

Advertencia: El Imserso no tramitará las solicitudes que se remitan a través de correo electrónico.

Se recomienda, si es posible, realizar la solicitud on line ya que el proceso es mucho más rápido y le permitirá estar acreditado casi de manera inmediata, ya que no precisa de ningún otro proceso adicional como pudiera ser: envío por correo, presentación en otro Organismo, demora en la recepción, tratamiento informático, etc., a la que está sometida la solicitud en papel.

Esta solicitud servirá para obtener su acreditación que le permitirá acceder a las plazas del programa e incluirlo en la base de datos de acreditados donde quedará inscrito de manera permanente hasta que nos comunique lo contrario.