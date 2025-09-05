Qué hacer si un vecino se salta los límites de tu plaza de garaje Es un problema muy común, aunque no por ello es legítimo invadir el espacio de otro propietario

Tener una plaza de garaje es aparcamiento garantizado, pero a veces también puede suponer un quebradero de cabeza si acabas teniendo problemas con algún vecino que deje el vehículo junto al tuyo. En estos casos uno se plantea qué hacer: hablar con él o intentar evitar el tema por si termina siendo peor el remedio que la enfermedad.

La realidad es que este tipo de problemas son muy comunes en las comunidades de vecinos, donde siempre suele haber alguien que se sale de su plaza de aparcamiento o que invade las zonas de maniobrabilidad o viales de un garaje, ocupando un espacio de otro propietario o de uso común. Un ejemplo de esto son los vehículos que son notablemente más grandes que sus plazas de garaje, a los que el morro les suele sobresalir del límite de sus líneas, pudiendo complicar el paso o la maniobra a otros usuarios.

Pero por mucho que sea una situación muy común que tienda a repetirse, no debe normalizarse ya que no es un uso legítimo de dicho espacio, al igual que tampoco sirve de nada justificar que el garaje fue construido en una época donde las medidas de los vehículos eran más reducidas.

Lo primero que hay que tener presente es que una plaza de garaje es un espacio privado, una zona que pertenece en exclusiva a su propietario y que tiene el derecho a su uso privado, por lo que es ilegal que otra persona la invada. Lo mismo ocurre con las zonas comunes, como pasos o zonas de maniobraje, donde tampoco es legal que nadie invada dicho espacio. En ambos casos, se puede comunicar al presidente de la comunidad para que medie.

También puede ocurrir que la comunidad opte por no actuar en el conflicto, por lo que el propietario afectado podrá tratar de evitar la invasión de forma pacífica o incluso emprender acciones legales si fuera necesario.