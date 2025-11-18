Valencia Sin Deuda abre oficina en el centro de Valencia

Suplementos Martes, 18 de noviembre 2025, 10:16 | Actualizado 11:23h. Compartir

Valencia Sin Deuda abre oficina en el centro y refuerza su servicio personalizado para la cancelación de deudas mediante la Ley de la Segunda Oportunidad. La compañía, perteneciente a Sin Deuda Group, consolida su presencia nacional también con la apertura de nuevas sedes en Madrid y Sevilla. En concreto, la oficina de Valencia se ubica en la calle Las Barcas, 2, en la plaza del Ayuntamiento, para ofrecer una atención directa y accesible desde el centro de la ciudad.

Desde sus inicios, el grupo Sin Deuda Group ha logrado eliminar más de 85 millones de euros en deudas, devolviendo la tranquilidad financiera a cientos de personas y autónomos en situación de insolvencia. Esta ampliación, refuerza el compromiso de la firma con un acompañamiento cercano, accesible y profesional en cada fase del procedimiento legal de cancelación de deuda.

Desde el departamento jurídico de Valencia Sin Deuda subrayan que la cercanía es esencial para que más personas puedan informarse, iniciar su proceso y alcanzar la tranquilidad financiera ya que la Ley de Segunda Oportunidad, que funciona en españa desde el año 2025, aún es desconocida para muchas personas que atraviesan problemas de endeudamiento.

«La apertura de un espacio de atención directa en Valencia refuerza nuestro objetivo de acompañar de manera ágil y empática, resolviendo dudas y gestionando cada detalle de un proceso que para las personas afectadas puede parecer complejo pero que con el asesoramiento adecuado se traduce, cuando se cumplen los requisitos para acogerse a la ley, en una verdadera segunda oportunidad» explica el abogado de Valencia Sin Deuda, Samuel Díaz.

Objetivo: una solución a las deudas al alcance de todos

La Ley de la Segunda Oportunidad, aprobada en España en 2015, es una normativa que permite a particulares, familias, autónomos y empresarios en situación de insolvencia solicitar la cancelación de sus deudas mediante un procedimiento judicial. Entre los requisitos para poder acogerse a la ley figura, demostrar que el afectado ha actuado de buena fe, además se deberá presentar un procedimiento judicial en el que se decidirá la exoneración de las deudas.

Según explica Samuel Díaz «el proceso comienza analizando la situación y planeando la estrategia a seguir. Luego, requeriremos la documentación necesaria para el expediente y, una vez estudiada, estaremos listos para redactar la solicitud de concurso. Una vez presentada la solicitud y admitida a trámite, se abre el concurso de acreedores que, dependiendo de la solución que tenga, solicitaremos la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, o lo que es lo mismo, la cancelación total o parcial de las deudas».

Una vez terminado el procedimiento, es hora de realizar las gestiones post judiciales, como cancelar datos en bancos y en ficheros de morosos, como ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito).

A partir de este momento, Valencia sin Deuda cuenta con un espacio físico para atender, mediante cita previa, a las personas que quieren acogerse a la ley en la calle Las Barcas, 2, en la plaza del Ayuntamiento.