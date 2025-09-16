¿Un utilitario que acelera como un deportivo? Así es el Alpine A290

Suplementos Martes, 16 de septiembre 2025, 00:53 Compartir

Alpine se ha encargado de demostrar que la eficiencia no tiene que estar reñida con la deportividad. Y ECOMOV, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre, va a ser un nuevo escenario en el que la firma francesa va a volverlo a reflejar con la presencia de uno de los modelos más carismáticos y pasionales que se pueden encontrar en la actualidad, el A290.

El pequeño utilitario cien por cien eléctrico va a ser el punto de atención del montaje con el que Alpine acude a esta cita. Un modelo que ha reforzado recientemente su catálogo, hasta ahora compuesto únicamente por el recuperado A110, hace ahora poco más de cinco años, en lo que suponía la vuelta al mercado de uno de los grandes iconos del automovilismo.

Pero los planes de Alpine iban mucho más lejos que el simple hecho de traer de nuevo a toda una leyenda de los rallies, con el desarrollo de todo un programa de modelos basados en la electrificación total, con el A290 como primer exponente.

Ampliar

Desarrollo específico

La plataforma del A290 es la misma que la del nuevo R5, aunque cuenta con un proceso de desarrollo específico tanto a nivel de prestaciones y comportamiento, como de tratamiento estético y de equipamiento. Entre otras especificaciones propias se ha ensanchado en 6 cm las vías para aumentar la estabilidad del vehículo. Una media necesaria dada la ajustada batalla de 2,56 metros que, si bien aporta una agilidad extra, penaliza en materia de estabilidad a altas velocidades, algo que se ha corregido con este ensanchamiento.

Dadas las peculiaridades de todo sistema de propulsión eléctrica, se ha trabajado especialmente en conseguir una óptima distribución del peso con un 57 por ciento en el eje delantero y el 43 restante en el trasero. Otros elementos desarrollados para el A290 son la cuna del motor de aluminio, las suspensiones con topes hidráulicos en el eje delantero y el eje multibrazo trasero y los frenos de disco Brembo de 320 mm con pinzas rojas heredados del A110.

Ampliar

Con todo ello, y con la elección de un paquete de baterías de 52 kWh, el peso se queda en unos 1.479 kg que sería claramente elevado en el caso de un coche de combustión tradicional de su tamaño, pero que en el caso de un eléctrico de su nivel de prestaciones no resulta exagerado.

A la inmediata entrega de potencia asociada a todo sistema de propulsión eléctrica, hay que sumarle los hasta 220 CV con los que el A290 puede poner en aprietos a más de un súper deportivo.

El escalón de acceso a la gama lo ocupan las versiones GT y GT Premium de 180 CV. Los que busquen algo más pueden subir hasta los 220 anteriormente citados en las variantes GT Performance y GTS. Para llegar a conseguir esta cifra ambos modelos cuenta con un botón rojo en el volante con las siglas OV –overtake, adelantar en inglés– y conseguir un empuje extra durante 10 segundos. Este empuje añadido también se consigue si apretamos a fondo el acelerador, y hay que espera 30 segundos para poder volver a contar con esta función. La autonomía es de 380 km.

Ampliar

Diseño de carreras

En materia estética el A290 mantiene la esencia Alpine con detalles como la configuración del frontal con cuatro grupos ópticos, con las peculiares unidades de iluminación diurna con un diseño en X como un claro guiño a los coches de rally que protegían con cinta aislante los faros para evitar que se desprendiera el cristal en caso de rotura por el impacto de la gravilla.

Otros detalles como las llantas de 19 pulgadas disponibles en dos diseños, el difusor trasero, el espoiler posterior tipo 'cola de pato' o los sobre dimensionados faldones laterales, caracterizan a un A290 cuya paleta inicial de colores cuenta con cuatro alternativas, incluido el nuevo azul Alpine Vision, a las que hay que sumarles otros cuatro acabados exteriores Premiere Edition de los que se comercializará una serie limitada de 1.955 unidades (el año de nacimiento de Alpine) en el momento de su lanzamiento.

El interior también cuenta con una atmósfera especial, con especial atención a su volante al más puro estilo F1 con botones de regulación como el mencionado OV o el que gestiona la frenada regenerativa, o la consola central como la del A110.