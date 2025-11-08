La Unión Europea ordena la retirada inmediata de varios juguetes y pelotas a la venta en una conocidísima tienda online Estos productos procedentes de China no cumplen con la normativa europea

M. Lahoz Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:16

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado de la retirada de varios juguetes y pelotas saltarinas a la venta en la plataforma Temu por suponer un riesgo de asfixia para los niños pequeños, según informa Facua.

Los productos, con procedencia de China, incumplen con la normativa europea al no incluir en su embalaje las advertencias de edad obligatorias. Esta omisión puede llevar a que un niño pequeño se lleve el juguete a la boca y sufra un ahogamiento.

Entre los artículos afectados están unas bolsas de plástico que contienen 30 piezas de colores con forma de tortugas (lote Nº 20240830), otras bolsas con 10 juguetes pequeños con forma de pollitos (lote Nº AF-06) y un juego de pelotas saltarinas de varios colores (lote Nº 6245050573).

Ninguno de los lotes mencionados cumple con los requisitos de la Directiva de seguridad de los juguetes ni la normativa europea pertinente EN 71-1. Por ello, se ha ordenado su retirada inmediata del mercado.