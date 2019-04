Ultraconservadores en crisis existencial Miércoles, 24 abril 2019, 00:01

Son hombres de edad media y maduros, sumidos en una crisis existencial, altamente endeudados y que temen la pérdida de su identidad. La única forma de escapar de sus problemas, de los que con frecuencia culpan a la Administración y a las autoridades, es sumarse a los 'Reichsbürger'. Un estudio elaborado por la oficina de los servicios secretos interiores alemanes en el estado de Baden Württemberg subraya que en su mayoría son varones y que el 76% supera los 40 años de edad. En esa región, tan solo un 1,5% de los jóvenes menores de 21 años comulga con ese movimiento. Por sus planteamientos ultraconservadores, cuando pierden su trabajo o se ven agobiados por cargas financieras y no pueden cumplir con su rol habitual de sostén de la familia se les cae el mundo encima y sufre su autoestima. Además, como responsables de las finanzas del hogar son quienes mantienen el contacto directo con las autoridades y quienes tratan de evitar el pago de multas e impuestos. Los 'Reichsbürger' no están organizados a nivel nacional, ni tan siquiera regional, y están sumamente fraccionados. Son frecuentes los individuos aislados, pero también los grupos pequeños que actúan sectariamente. No existe un ideólogo o líder nacional que pueda concentrarlos y carecen de representación política, aunque muchos de ellos simpatizan con los populistas y ultranacionalistas de la Alternativa para Alemania. Las autoridades calculan además que solo una pequeña parte, un millar de los 20.000 que se presume en total, pueden ser considerados ultraderechistas peligrosos.