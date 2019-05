El último negrero Ilustración del barco negrero 'Amistad', de dimensiones similares al 'Clotilda', que su capitán ordenó quemar para borrar huellas. / R. C. Encuentran en el río Mobile, en Alabama, los restos del 'Clotilda', la goleta que llevó de África a Estados Unidos, 52 años después de la prohibición, a 110 esclavos por una apuesta FERNANDO MIÑANA Martes, 28 mayo 2019, 00:31

Sylviane Diouf, una historiadora de la diáspora africana, considera que el del 'Clotilda' es el relato «mejor documentado de un viaje de esclavos en el hemisferio occicental». Aquella goleta era un carguero dedicado al comercio en el Golfo de México. Hasta que, en 1860, el terrateniente y constructor naval Timothy Meaher, en vista de que el precio de los esclavos se había disparado desde que se prohibió su comercio en 1808, se apostó mil dólares con otros ricachones a que él era capaz de llevar hasta Alabama un cargamento de africanos sin que las autoridades se lo olieran.

'Clotilda' zarpó el 4 de marzo de 1860 rumbo a lo que hoy en día es Benín. Allí, en Ouidah, un conocido puerto de esclavos, compraron a 110 negros por 9.000 dólares en oro -un precio que en los Estados sureños podrían multiplicar por veinte- y con su carga hacinada en las bodegas del velero, regresaron en un travesía que se prolongó durante seis semanas a través del océano Atlántico. Cuando llegaron a la bahía, remontaron el río Mobile y, después de descargar a los 109 supervivientes en una barcaza, el capitán del 'Clotilda', William Foster, ordenó quemar el navío para no dejar huella del acto ilegal que habían cometido.

Meaher ganó su apuesta, pero un año después empezó la guerra de Secesión y en 1865, con la abolición de la esclavitud, perdió a los 32 negros que se quedó de aquel cargamento. Aquellos ciudadanos libres formaron una comunidad a la que llamaron Africatown. Allí se transmitió la cruel historia del 'Clotilda' de generación en generación hasta terminar convertida en una leyenda. Por eso para los descendientes de aquellos esclavos ha sido tan importante que se hayan descubierto los restos de la goleta en la desembocadura del Mobile, muy cerca de Africatown.

Está considerado el último barco negrero y su historia es especialmente relevante porque está muy documentada. «Se hicieron dibujos de los prisioneros, se les entrevistó y hasta se les grabó -a Cudjo Lewis, el último superviviente, en 1927-. La persona que organizó el viaje habló de ello. El capitán escribió sobre ello. Así que tenemos la historia desde varias perspectivas. Nunca he visto nada así», realza en 'National Geographic' Diouf, autora de 'Dreams of Africa in Alabama'.

Los materiales coinciden

El periodista Ben Raines escribió un artículo el año pasado sobre un naufragio que podía ser el del 'Clotilda', pero resultó ser otro. Aquello reavivó el interés por encontrarlo y el organismo propietario de los barcos abandonados en el Estado de Alabama contrató a la empresa arqueológica Search, Inc. Estos especialistas mandaron a sus buzos a las aguas turbias y fangosas donde habitan los cocodrilos y las serpientes de agua para buscar los restos del barco que se sabía que había sido quemado.

El uso de un magnetómetro para detectar metales y de un sónar de barrido lateral para localizar estructuras en el lecho fluvial sirvió para dar con unos tablones y piezas metálicas. El arqueólogo marino James Delgado analizó las piezas y llegó a una conclusión: «La evidencia física y forense sugieren fuertemente que es el 'Clotilda'».

Cuando el capitán Foster, que lo registró todo por escrito, ordenó pegar fuego a la goleta -en su momento le salió bien el ardid-, no pensó en que comenzaría a hundirse y la parte sumergida se conservaría entre el barro. Ahora, 159 años después de aquel cruel comercio con seres humanos, se han recuperado unos tablones y unas piezas sueltas de metal oxidado que han servido para confirmar que ahí se encontraba el 'Clotilda'.

El hallazgo ha sido posible gracias a que aquella fue una embarcación única, atípíca, de 26 metros de eslora, con un bauprés de siete metros, construida con maderas de roble y pino amarillo que coinciden con las encontradas. Del mismo modo que los clavos, tornillos y puntas metálicas son de hierro forjado a mano, lo habitual en aquella zona en ese siglo. El 'ADN' del 'Clotilda'.