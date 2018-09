La última voluntad de la presentadora con cáncer de la BBC: «Llevad gafas de sol de Gucci a mi entierro» Primer plano de Rachael Bland. A la derecha, en uno de sus noticiarios. / R.C MÓNICA LÓPEZ Viernes, 7 septiembre 2018, 17:31

La presentadora de la BBC, Rachael Bland, murió el pasado miércoles tras dos años luchando contra el cáncer de mama. La periodista de 40 años participaba en el podcast «You, Me and the big C», donde hablaba con otras dos mujeres sobre la enfermedad que padecen.

Bland falleció dos días después de despedirse de sus seguidores por Twitter, no sin antes decir adiós a sus compañeras del programa, Lauren Mahon y Deborah James. Ahora, según ha recogido el periódico británico The Telegraph, uno de los últimos deseos de la presentadora fue recordar a sus amigas que se presentaran a su entierro con «gafas de Gucci, pamela y de negro».

En sus últimas palabras, Bland también pidió a sus amigas que hablaran durante el acto. Mahon ha lamentado su muerte en el diario británico: «Estamos en nuestros 30. No se pierden amigos con 30 años». El programa, que se emitía en la radio pública, continuará a pesar de la ausencia de la periodista.

Bland deja a su marido y a un hijo de tres años. Según escribió ella misma en The Sunday Telegraph, la presentadora ha dejado una serie de escritos al pequeño, al que quiere legarle «todas las historias y consejos que le hubiera dado pero que no estará para dárselos en persona».