Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

Países como Polonia, Eslovaquia y Hungría se muestran reticentes por el impacto que esta medida pueda tener en la industria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

Los equipos negociadores de los Veintisiete han estado toda la noche en vela para acordar una posición común de cara a la cumbre del clima ... que se celebrará la semana que viene en Belém (Brasil). Finalmente se ha logrado un consenso político para que la Unión Europea reduzca sus emisiones un 90% para 2040 respecto a los niveles de contaminación de 1990, pero incluyendo medidas de flexibilidad para los Estados miembros, algo que ha acabado convenciendo a los países más reticentes a fijar este objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  8. 8

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10

    La mejor librería de España está en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad