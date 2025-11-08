La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días La iniciativa celebra los 40 años del espacio Schengen, un acuerdo que permite cruzar fronteras sin mostrar el pasaporte

Viajeros en un tren, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:01

La Comisión Europea regala 40.000 viajes por Europa. Se trata de una iniciativa para celebrar los 40 años del espacio Schengen, el acuerdo que permite cruzar fronteras sin mostrar el pasaporte, y que va a permitir a decenas de miles de jóvenes recorrer hasta 36 países sin gastar ni un solo euro en transporte.

La UE sortea 40.000 billetes de tren gratuitos especiales, ya que permiten viajar hasta 30 días seguidos entre marzo de 2026 y mayo de 2027 y conseguir un carné joven con descuentos en hostales, museos, restaurantes, transporte público y actividades culturales.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, es decir, quienes cumplen 18 años este 2025, y el plazo finaliza el 13 de noviembre a las 12 del mediodía, hora de Bruselas.

Cómo y dónde apuntarse

El proceso es sencillo:

1. Entra en el Portal Europeo de la Juventud

Tendrás que introducir el número correcto de documento de identidad (DNI), pasaporte o tarjeta de residencia en el formulario de solicitud en línea. Debes ser ciudadano o residente de uno de los siguientes países:

- uno de los Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los países y territorios de ultramar (PTU), o

- Uno de los terceros países asociados al programa Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

2. Aceptar la declaración del formulario de solicitud.

Puedes participar solo o añadir hasta 4 amigos a tu grupo, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad mencionados anteriormente. Ellos usarán tu código de solicitud para enviar la suya.

3. Rellenar un breve cuestionario sobre la UE (a menos que te inscribas como miembro de un grupo).

4. Si tiene éxito, podrá viajar durante un período mínimo de 1 día y un máximo de 30 días durante el período de viaje previsto que comenzará el 1 de marzo de 2026. El período de viaje finalizará en mayo de 2027.

La convocatoria es totalmente inclusiva. Si tienes alguna discapacidad o problema de salud, recibirás apoyo específico para tu viaje, incluyendo la posibilidad de viajar con un acompañante sin coste adicional.

Objetivos y rutas

Más allá de celebrar el aniversario de Schengen, la UE quiere que los jóvenes europeos se sientan ciudadanos del continente, que conozcan otras culturas y que entiendan que Europa es mucho más que tu ciudad o tu país.

Para ello, les da la oportunidad de elegir sus propias rutas o seguir itinerarios ya diseñados, como La Ruta de la Nueva Bauhaus Europea (ciudades que son auténticas joyas arquitectónicas y culturales) o La Ruta Verde, para los que prefieren destinos sostenibles: ciudades premiadas por su compromiso ecológico, espacios naturales protegidos y lugares que están liderando la lucha contra el cambio climático.