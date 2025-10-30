'Truco o trato' ha ganado la partida Las películas más comerciales en Europa están basadas en tradiciones USA. 'La Noche de Halloween' derrota por goleada a 'El Día de Todos los Santos'

El 'Día de Todos los Santos' (1 de noviembre) tiene profundas raíces religiosas y una rica dimensión cultural y popular en Europa. Un día de recogimiento, más que de fiesta. Su celebración varía según los países, aunque comparte la conmemoración de los difuntos, visitar los cementerios y unas tradiciones ligadas a la memoria de antepasados. Antes, en España se representaba en numerosas ciudades el 'Don Juan Tenorio' de José Zorrilla (1817-1893), por su tema de la redención de almas y de los muertos que vuelven a la vida.

Los ritos de 'La Noche de Halloween' (31 de octubre) han ganado la partida por goleada al 'Día de Todos los Santos'. 'Truco o trato' ('trick or treat', 'broma o susto') es la frase que usan ahora los niños, disfrazados con caretas de rostros terroríficos. Llaman a la puerta de sus vecinos para pedir unos dulces a modo de pacto. Las tradiciones estadounidenses se han impuesto sin necesidad de amenazadores portaaviones. No solo ocurre con el 'Truco o trato'. Desde hace décadas, las películas más comerciales en cines de toda Europa son norteamericanas y están basadas en tradiciones USA. Es el poder de Hollywood

Preguntamos a destacados representantes culturales su conocimiento y/o valoración de Halloween y/o Todos los Santos.

Ángeles López Artiga (compositora). «Mientras Halloween es festivo y pagano, el 'Día de Todos los Santos' es solemne y religioso. Ambas celebraciones comparten la conexión con la muerte, pero con sentidos y creo que con sentimientos muy distintos. Y como siempre, nuestra mercantilizada sociedad lo aprovecha para hacer negocio. Ahí estamos. Mi ancestral cultura y convicción se decanta por el Día de Todos los Santos».

Ana García Pan (pintora). «El Día de Todos los Santos' se extendió a toda la Iglesia del siglo IX por el Papa Gregorio IX. Posteriormente pasó a celebrarse el día 1 de noviembre para las iglesias católicas y ortodoxas. Ese día, la Iglesia celebra una misa solemne por todos los difuntos que han superado el Purgatorio, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en presencia de Dios».

Pablo Herranz (escritor y editor). «Creo que lo más importante del Día de Todos los Santos es el carácter que tiene de recuerdo a los seres queridos que ya no están entre nosotros. En cuanto a asociar el 1 de noviembre con la festividad de Halloween no es algo que me resulte especialmente simpático, por lo que tiene de adoptar costumbres foráneas en un entorno de globalización que está actuando como una apisonadora de todas las culturas que no son la dominante».

'Don Juan' (1950)

Guardo un disco de la película 'Don Juan' (José Luis Sáenz de Heredia, 1950). Volveré a verla desde mi cómoda butaca ante el televisor. Reinterpretación de la obra de Zorrilla, tiene un buen reparto: el portugués Antonio Vilar encarna a Don Juan, acompañado por María Asquerino, María Rosa Salgado y Manolo Morán, con Anabella (actriz argentina nacionalizada francesa) en el papel de Doña Inés. Si llaman a la puerta, no abriré por si acaso se trata de embajadores del 'Truco o trato'.

Conservo también un documental de 1945 con imágenes de Ana Mariscal (1923-1995) representando en Valladolid el 'Don Juan Tenorio'. En aquella época, la actriz se atrevió a encarnar por las noches a Doña Inés... y por las tardes a Don Juan. Acusada de 'irreverente' y juzgada ante un tribunal, fue absuelta de su 'osadía' (¡veas tú!) gracias a la intervención del prestigioso crítico teatral Alfredo Marquerie (1907-1974).