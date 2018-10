El truco que todo coche tiene Vehículo en revisión. / LP Twitter viraliza un vídeo en el que se enseña un punto desconocido del vehículo LAS PROVINCIAS Miércoles, 17 octubre 2018, 14:44

No por común deja de ser desconocido. Quizás eso pensó Jorge Amor antes de grabar un vídeo que ha compartido en la red social Twitter. Este popular usuario de Twitter quiso dar a conocer el truco que todo coche tiene. Lejos de diminutas piezas escondidas, este aspecto desconocido para algunos es bastante habitual dentro del habitáculo y que se exterioriza junto a los faros. Jorge Amor denuncia el poco uso que se hace del intermitente.

En su vídeo, Jorge pide que se utilice para señalizar el movimiento que se va a realizar y lo hace con un humor muy propio. Su fórmula parece que ha gustado a los usuarios ya que el vídeo cuenta con cerca de 10.000 'me gusta' y 8.000 respuestas.

Aquí os dejo un pequeño truquito que os puede ayudar cuando uséis el coche. pic.twitter.com/vhriooJRk9 — Jorge Amor 🦖 (@JorgeAmor_) 11 de octubre de 2018

Visto el 'boom' del mensaje, el propio Jorge contestó con otro tweet también cargado de humor: «No me creo que todos los que estáis apoyando este Tweet pongáis los intermitentes. Vamos, basicamente porque no me salen los cálculos jaja en la carretera nadie los pone y aquí en Twitter todo el mundo lo exige».