Trenes cancelados por la huelga de Renfe y trenes que sí circularán el 31 de julio y en agosto Trenes de Renfe. / Efe La huelga de Renfe también afecta a los días 14 y 31 de agosto y el 1 de septiembre LP.ES VALENCIA Lunes, 29 julio 2019, 16:04

El Ministerio de Fomento ha decretado servicios esenciales para garantizar la movilidad de viajeros y mercancías ante la jornada de huelga convocada en Renfe por el sindicato CGT, para la jornada del 31 de julio, en los tramos horarios entre las 12.00 h. y las 16.00 h. y las 20.00 h. y las 24.00 h.

El Decreto de Servicios Mínimos, que se puede consultar en el documento adjunto, incluye todos los trenes de Media Distancia y Ave/Larga Distancia que sí circularán con normalidad ese día en su horario habitual. Por lo tanto, si el tuyo no está, es que ha sido cancelado. En el listado aparecen también los trenes que no están afectados por la huelga los días 14 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. Si no puedes visualizar el PDF correctamente, pincha en el enlace anterior.

En trenes de cercanías se establece en función de los diferentes núcleos, líneas y franjas horarias, variando el porcentaje entre un máximo del 75% en horario punta y un máximo del 50% del servicio habitual en el resto del día.

En trenes de Media Distancia se establece el 65% de los servicios habituales; en los de Alta Velocidad Larga Distancia, el 78%. Con respecto a los trenes de mercancías, se establece un porcentaje del 25% del servicio habitual.

Para los viajeros de Ave/Larga Distancia y Media Distancia cuyo tren esté afectado por los servicios mínimos y por lo tanto no esté incluido en la relación que se recoge en el decreto, Renfe ha establecido las siguientes medidas de postventa:

- A los viajeros afectados por trenes suprimidos se les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido.

- Si no desean realizar viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Las operaciones de anulación o cambio se pueden realizar en todos los canales de venta de Renfe.

Renfe lamenta las molestias que esta convocatoria de huelga pueda causar a los viajeros.