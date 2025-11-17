Un trabajador recibe el salario de sus 34 compañeros, se niega a devolverlo y la justicia acepta su recurso: «Tengo derecho a quedarme el dinero» El empleado asegura que no ha cometido ninguna ilegalidad

Mario Lahoz Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:31

Un trabajador de una fábrica en Rusia se encuentra en mitad de una batalla legal tras su negativa a devolver más de 7.000.000 de rublos (87.000 doláres) que su empresa le transmitió debido a un error informático.

Cuando Vladimir revisó su cuenta bancaria, alucinó al ver que además de los 46.954 rublos correspondientes a su paga de vacaciones, había recibido una bonificación completamente surrealista de 7.112.534 rublos. Este error se debe a un fallo en el sistema de nominas, que transfirió los sueldos de 34 empleados de otra sucursal a su cuenta bancaria.

Tras esta equivocación, el departamento de contabilidad comenzó a llamarlo constantemente para exigir la devolución del dinero. No obstante, tras investigar en Internet, Vladimir decidió que no tenía por que hacerlo.

«Descubrí que si se trataba de un error técnico, dependía de mí devolverlo. Pero si era un error de facturación, debía hacerlo. Resultó ser un error técnico, así que decidí quedarme con el dinero», explicó Rychagov a Canal 5.

Poco después, la empresa presentó una demanda judicial y consiguió que sus cuentas bancarias quedaran congeladas. Aunque las acusaciones iniciales de fraude fueron desestimadas por falta de pruebas, los tribunales de primera instancia y apelación fallaron en favor del empleador, obligando a Vladimir a devolver el dinero.

El obrero no se dio por vencido y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Rusia, que aceptó revisar el caso. Según Vladimir, el pago figuraba como «salario» en la orden de transferencia y fue emitido a nombre de la empresa, por lo que insiste en que tiene derecho a conservarlo.

El director general de la compañía ha declarado que fue una «transferencia errónea» y que todo se resolverá «por la vía legal».