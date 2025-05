Tecnología con propósito: el camino hacia territorios más sostenibles y justos

FORO NEXT SPAIN

Miércoles, 28 de mayo 2025

El presente y el futuro que nos espera han de ser sostenibles, inteligentes y humanos. De nuestra capacidad para integrar la tecnología, el respeto al entorno y la inclusión social dependerá que logremos territorios más habitables, justos y resilientes. Esta fue la conclusión compartida por los participantes del foro Next Spain, organizado por Vocento y LAS PROVINCIAS con Telefónica como global partner y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia y el apoyo del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y la Mancomunitat de La Serranía, que reunió a instituciones, empresas y municipios para poner sobre la mesa soluciones reales a los grandes desafíos del siglo XXI: despoblación, emergencia climática, digitalización desigual y necesidad de un nuevo pacto social con la tecnología como aliada.

El encargado de inaugurar la jornada fue el director de LASPROVINCIAS, Jesús Trelis, quien destacó el espíritu inspirador del foro y su capacidad para dejar huella con ideas útiles para el día a día. Subrayó el compromiso del diario con el futuro, anclado en la inteligencia artificial, el bienestar y la revolución verde. Asimismo, reivindicó el papel de los medios de comunicación y señaló que «el futuro está atado a la sostenibilidad, a ser la ciudad amable y la revolución digital».

Tras esta primera intervención, el foco recayó en los municipios como protagonistas de la transformación. Desde La Pobla de Vallbona, su alcalde Abel Martí defendió una tecnología «aterrizada» y adaptada a las necesidades reales de la gente. «La clave es facilitar la vida a los vecinos. No perderse entre posibilidades, sino empezar por lo que realmente se necesita: movilidad limpia, gestión eficiente de residuos, seguridad, etcétera». De hecho, su municipio ha apostado por una red de recarga para vehículos eléctricos con 34 puntos repartidos estratégicamente y sistemas de vigilancia que combinan sensores, cámaras lectoras de matrículas y drones programables. «No tenemos más policías, pero sí más ojos donde hace falta», resumió.

En el otro extremo, Vicente Polo, presidente de la Mancomunidad de La Serranía, representó al interior más despoblado de la provincia de Valencia, ese que lucha por no quedarse atrás. «La tecnología no es un fin. Es la herramienta para que la gente quiera y pueda quedarse a vivir en nuestros pueblos», apuntó. Polo explicó cómo están implantando un sistema de recogida de residuos puerta a puerta con contenedores inteligentes y tarjetas personalizadas. «No es fácil cambiar hábitos de 40 años, pero ya vemos los frutos». Además, destacó el uso de plataformas digitales para gestionar el turismo, las reservas de espacios públicos y hasta el acceso a servicios municipales. «Es eficiencia, pero también una forma de combatir la despoblación», explicó el presidente de la Mancomunitat.

Ambos reclamaron menos burocracia, más financiación y un trato más adulto por parte de las administraciones superiores. «Los ayuntamientos sabemos lo que necesitamos. Que nos traten como mayores de edad», pidió Martí.

Valencia quiere más

Antonio García, director de València Capital Verde Europea 2024, compartió el impacto tangible de este reconocimiento: más de 160 nuevos autobuses híbridos y eléctricos, 150 puntos de recarga eléctrica, papeleras solares, bancos reciclados, calles sin asfalto en colegios para mejorar el drenaje de agua, etcétera. «La sostenibilidad no son solo grandes obras, también es cambiar lo pequeño para transformar lo cotidiano».

No obstante, García apunto que el legado va más allá porque «queríamos convertir la sostenibilidad en parte del ADN de la ciudad. No guardamos datos por guardarlos. Los usamos para tomar decisiones mejores. Valencia es ya una smart city que toma decisiones con sentido». E insistió en que no hay transición ecológica sin movilidad sostenible, sin datos que guíen la acción pública, sin educación ciudadana. «Todo problema es también una oportunidad, incluso una dana y recordó que se han realizado actuaciones, pero debemos llevar acabo acciones de adaptación y mitigación». A lo que añadió que «la innovación debe integrarse en todos los servicios municipales, porque ser verde también es gestionar mejor lo que ya tenemos».

Por su parte, Juan Manuel Díez, jefe de Innovación de la Autoridad Portuaria de València, ofreció un ejemplo poderoso de cómo combinar competitividad y sostenibilidad. «El puerto será sostenible o no será», sentenció. Valencia aspira a ser el primer puerto cero emisiones de España en 2030. Para ello, tal y como expresó han invertido casi 90 millones de euros en la electrificación completa de los muelles, impulsan el uso de hidrógeno con el proyecto H2Ports y fomentan la economía circular.

Pero la innovación no termina en las infraestructuras. Díez explicó cómo han creado un hub de innovación abierta que conecta al puerto con startups, universidades y empresas tecnológicas. «El talento es la clave. Desde 1992, ValenciaPort forma a profesionales específicos del ámbito portuario. Necesitamos gente preparada para los retos que vienen: ciberseguridad, digitalización, resiliencia…».

Y concluyó con una visión de futuro: un puerto automatizado, seguro, integrado en la ciudad y socialmente responsable. «Operamos porque la sociedad nos da su licencia. Debemos estar a la altura».

Motor de cohesión

La intervención de Chema Casas, director general Territorio Este de Telefónica, sirvió como recordatorio de una lección que nos dejó la pandemia: sin una buena red de telecomunicaciones, el país se habría paralizado. «España fue el único país europeo donde Netflix no tuvo que bajar la calidad de vídeo. Eso dice mucho de nuestra red».

Casas reivindicó el papel vertebrador de la fibra óptica, el 5G y las soluciones satelitales. «La conectividad permite que un médico atienda desde lejos, que un trabajador no tenga que mudarse, que un ayuntamiento gestione mejor sus recursos. Es la primera herramienta contra la desigualdad territorial».

Además, explicó el potencial de la sensórica y el Internet de las Cosas (IoT) para construir ciudades más inteligentes y eficientes. «En 2024 habrá unos 19.000 millones de sensores conectados. En 2030, entre 40 y 50 mil millones. Ya no es ciencia ficción. Realmente esto supone una oportunidad. Y debemos aprovecharla».

La clausura del Foro Next Spain corrió a cargo de Rafael Escamilla, director de Relaciones Externas del IVACE, y lo hizo con una llamada a la colaboración. «El modelo público-privado es clave para la innovación y la sostenibilidad». Escamilla señaló que no se trata solo de grandes empresas, sino que las pymes también están empujando esta transformación.

Además, el director de Relaciones Externas del IVACE destacó que la Comunitat ha pasado de estar a la cola en retorno de fondos europeos a liderar varias convocatorias de Horizonte Europa, gracias al esfuerzo conjunto de empresas, institutos tecnológicos y universidades.

Esta edición de Next Spain Valencia cerró con una idea clara: el futuro no se construye con discursos, sino con acciones. Con tecnología que resuelve, con políticas valientes y cercanas. Con alianzas que suman y, sobre todo, con ciudadanos protagonistas.

