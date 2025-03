El sorprendente cartel que ha aparecido en un portal y que dice mucho de uno de los vecinos

Clara Alfonso Domingo, 30 de marzo 2025, 01:06 Comenta Compartir

En la vida en comunidad, los tablones de anuncios y las notas pegadas en los portales de los edificios se han convertido en un curioso reflejo de la convivencia vecinal. Desde avisos sobre ascensores averiados hasta reclamaciones por ruidos molestos, estos mensajes pueden revelar tanto las pequeñas tensiones como el humor involuntario de quienes los escriben. Sin embargo, algunos carteles logran ir más allá y terminan generando una gran repercusión fuera de su entorno inmediato, especialmente cuando las redes sociales entran en juego.

Uno de estos casos ha sido el protagonizado por la escritora Anabel Botella, quien recientemente ha compartido en su cuenta de 'X' una fotografía de un peculiar mensaje colocado en su edificio. Su publicación ha despertado todo tipo de reacciones y ha puesto en el punto de mira a un vecino cuya torpeza –o descuido intencionado– ha provocado especulaciones de lo más variadas: «No es la primera vez que ponen este cartel en mi edificio 😂 las risas que nos hemos echado mi hijo y yo», escribía Botella junto a la imagen del letrero, que recoge una petición cuanto menos insólita.

El aviso, dirigido a un vecino en particular, dice textualmente: «Rogamos a la persona que tenga la costumbre de regar esta maceta (ya son tres veces) que compruebe que es artificial. Por lo tanto, no necesita agua y cada vez se encharca el patio, con el consiguiente peligro de resbalar. Además, el macetero está deteriorado por la humedad acumulada».

La escena, que podría parecer sacada de una comedia de enredos, ha desatado un aluvión de comentarios en las redes sociales. Entre las respuestas, muchos han señalado que el riego excesivo podría no ser tan inocente como parece. «Mientras sea agua yo no me quejaría», comenta un usuario, insinuando que podría tratarse de otro tipo de líquido. Otro, más directo, ha ido más allá con su interpretación: «Igual no la riega, igual la mea...».

Ante estas ocurrencias, la propia Botella ha querido intervenir para aclarar sus sospechas: «Eso he pensado yo. Pero creo que es agua». Sea como sea, este curioso cartel se ha convertido en un fenómeno viral, generando carcajadas y dejando en evidencia que la convivencia vecinal sigue siendo una fuente de anécdotas surrealistas.

