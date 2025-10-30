Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué significa el «truco o trato» de la fiesta de Halloween

Los niños salen disfrazados de personajes terroríficos y van de vivienda en vivienda en busca de caramelos y chucherías

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:08

El 31 de octubre los celtas llevaban el ganado a los establos para pasar el invierno, ese día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los vivos, les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones, de ahí el «truco o trato». Para evitarlo ensuciaban sus casas y las decoraban con huesos y sangre para ahuyentar a los muertos y se vestían con pieles para confundir a los espíritus.

El truco o trato es una de las actividades más divertidas de la fiesta de Halloween, en la que los niños salen disfrazados de personajes terroríficos y van de vivienda en vivienda en busca de caramelos y chucherías. Es importante saber qué significa realmente esa frase que suena puerta tras puerta el 31 de noviembre de cada año.

El truco

El truco implica decir, aunque no lo sepas, que no les vas a dar caramelos, dulces, golosinas, chocolates ni nada por el estilo. Y entonces los niños se toman la revancha y están legitimados para hacer alguna travesura sin que puedas negarte. Así que cuidado con la respuesta que des.

El trato

El trato, en cambio, significa que no quieres que te la líen y aceptas darles los caramelos que te piden. Por eso siempre es conveniente tener chucherías preparadas ese día para poder quedar bien con los pequeños y hacerles un poquito más felices.

