«Lo que sé seguro es que al niño pequeño le gusta más estar con sus padres»

Una de las mayores responsabilidades que puede tener la vida adulta es la de criar a un hijo. Educar a un niño durante su crecimiento implica cubrir sus necesidades básicas, pero también atender a su desarrollo emocional, establecer vínculos afectivos y comprender sus emociones. Sin embargo, las exigencias laborales y la falta de conciliación familiar plantean dificultades a los padres a la hora de estar presentes en la educación de sus hijos. Por ello, muchos padres se ven obligados a delegar parte del cuidado en guarderías, abuelos u otros cuidadores. Carlos González, pediatra y escritor especialista en crianza, aporta su visión sobre la educación de los niños, el papel de los abuelos y la influencia del entorno familiar en el bienestar emocional de los más pequeños. El divulgador será uno de los ponentes más destacados en una nueva edición de la jornada Dirigiendo Hogares, que se celebra hoy miércoles en el Palacio de Congresos de Valencia.

-¿Qué significa, en la práctica, educar desde la comprensión y no desde la autoridad dentro de una familia?

-No es más que lo que la mayoría de los padres han hecho siempre: tratar a sus hijos con cariño, no pegarles, ni gritarles.

-¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres al intentar hacerlo todo bien?

-«Lo mejor es enemigo de lo bueno», dice el refrán. Al intentar hacerlo todo bien, algunos padres corren el riesgo de pasar horas buscando información en libros o en internet, encontrando montones de normas contradictorias, algunas de ellas ridículas... Acaban pasando más tiempo mirando vídeos de internet que mirando a su hijo. En realidad, criar a los hijos no es tan difícil como lo plantean, ¡hasta los animales lo hacen!

-¿Qué consecuencias genera la falta de tiempo familiar en el desarrollo emocional de los niños?

-En algunos estudios, como el de Jay Belsky, los niños que han empezado antes y durante más horas la guardería tienen más problemas de conducta en la escuela. Lo que tampoco es un desastre, no dicen que sean delincuentes o algo así. En realidad, no me importan mucho los posibles efectos a largo plazo, probablemente pequeños y siempre dudosos. Lo que sé seguro es que al niño pequeño le gusta más estar con sus padres. Y a los padres les gusta estar con sus hijos.

-¿Cómo afecta la separación en guarderías al vínculo afectivo con los padres?

-El vínculo afectivo o apego, tal como lo miden los investigadores, que apenas lo pueden clasificar como 'seguro' o 'inseguro', es muy sólido. Si el a pego es seguro, lo seguirá siendo aunque el niño vaya a la guardería. Otro tema es que no podemos analizar con precisión exacta son los grados o intensidades, si un apego es seguro con un 8,6 o con un 9,3… Pero creo que eso no es lo más importante. Si mi esposa trabajase diez horas al día, yo la querría igual. Pero prefiero que sólo trabaje ocho, y ojalá fueran aún menos.

-¿Qué consejo transmitiría a las familias para equilibrar el cariño, la disciplina y la autonomía?

-Creo que habría que olvidarse un poco de la disciplina, que para algunos padres parece convertirse en una obsesión que justifica gritos, manipulaciones, amenazas y castigos.

-¿Qué consecuencias observa cuando los abuelos son los principales cuidadores de los niños?

-Depende. Para algunos abuelos puede ser agotador ejercer como principales cuidadores de un niño. Y para muchos padres es una ocasión perdida. Durante milenios, el ser humano ha trabajado 'para mantener a su familia', 'para ganar el pan de mis hijos'. Si el trabajo nos impide cuidar a nuestros propios hijos como deseamos, es que nos hemos enredado en algún punto.

-¿Cuál debería ser el límite saludable en cuanto al tiempo que los abuelos cuidan a sus nietos?

-No sé, no creo que se pueda dar una cifra. Esos niños, ¿desearían estar más con sus padres? Esos padres, ¿desearían estar más con sus hijos? Esos abuelos, ¿desearían tener más tiempo para hacer otras cosas?

-Cuando los abuelos asumen un papel activo en la educación de sus nietos, ¿puede generarse un conflicto con el estilo de crianza de los padres?

-Lo mismo que cuando el niño va al cole o a la guardería o tiene una canguro o niñera. Incluso puede haber discrepancias entre papá y mamá. Hemos de aceptar que distintas personas pueden tener distintos criterios, y que si quieres que a tu hijo le traten, exactamente, hasta el más mínimo detalle, como a ti te gustaría, tendrás que hacerlo tú mismo y no delegar en otros.

-A menudo, el cariño de los abuelos se refleja en hábitos poco saludables. ¿Qué estrategias se pueden seguir para reconducir ese cariño hacia hábitos positivos?

-Bueno, podemos intentar convencer a los abuelos de que no les den tantos dulces o no les pongan tanto la televisión. Pero, no nos engañemos, también hay miles de padres que abusan de dulces y pantallas.

-¿Qué puede aportar un abuelo a la educación de un niño que los padres quizá no pueden aportar?

-En muchos casos, la experiencia. La experiencia de haber intentado criar a sus hijos con aquellas absurdas normas que todavía se escuchan como «no le cojas en brazos, no te lo metas en la cama, no le dejes pasar ni una, no permitas que se salga con la suya…», y haberse dado cuenta de que eran tonterías, y de que sus hijos malcriados de antes son los padres de ahora, bastante normalitos.