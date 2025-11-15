El Gobierno da luz verde a que los zumos y desayunos sean más sanos por ley España aprueba la reducción de azúcares en zumo para adaptarse a la normativa europea

Nacho Ortega Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:32

El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo hacia dietas más saludables al aprobar un Real Decreto que modifica diversas normas sobre calidad alimentaria, específicamente para los productos de desayuno, que afecta a zumos y néctares de frutas, las confituras y la leche deshidratada. Esta acción, propuesta por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca incorporar al marco nacional las modificaciones introducidas en las denominadas «Directivas del Desayuno» de la Unión Europea (UE).

La principal novedad dentro de estas regulaciones se centra en los zumos de frutas: se incorpora la creación de nuevas categorías con un contenido reducido en azúcares. Para conseguirlo, la normativa autoriza la aplicación de tratamientos específicos que permitan disminuir, al menos, en un 30 % los azúcares naturalmente presentes en la bebida. Además de esta reducción obligatoria, se promueve una mayor transparencia en el etiquetado, autorizando una declaración voluntaria que informe a los consumidores de que «los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes».

En lo relativo a las confituras, se incrementa el contenido mínimo de fruta exigido para las distintas categorías, con el objetivo de ofrecer productos de mayor calidad y sabor. Por su parte, en el ámbito de la leche deshidratada, se autoriza un tratamiento destinado a reducir su contenido de lactosa, ampliando la oferta para personas con necesidades específicas y en coherencia con las tendencias actuales del mercado..

Estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar la comercialización de estos alimentos a los avances tecnológicos y productivos, así como a las nuevas preferencias de los consumidores, quienes exigen cada vez más opciones saludables y una información alimentaria clara. Cabe destacar que España desempeñó un papel relevante en este proceso, ya que lideró parte de las negociaciones durante su Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Campaña en favor del desayuno

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una campaña con el objetivo de crear conciencia en la importancia de los desayunos, almuerzos y meriendas. Bajo el lema #NoTeLosPuedesSaltar busca contribuir a crear un entorno alimentario favorable que facilite a los consumidores la elección de alimentos y bebidas que conformen dietas nutritivas, saludables y sostenibles, lo que proporciona beneficios a su salud humana y la del planeta y mejora su calidad de vida, reduciendo el riesgo de enfermedades y los costes económicos asociados.

Según subraya AESAN es recomendable que la energía necesaria se reparta a lo largo del día: 25 % en el desayuno (o bien, un 15 % si se trata de un desayuno ligero y 10 % en el almuerzo de media mañana), 35 % en la comida del mediodía, 10 % en la merienda y el 30% restante durante la cena.

Qué supone no desayunar

«Omitir el desayuno se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, peor control glucémico y resistencia a la insulina, así́ como los cambios negativos en los perfiles de lípidos, incluso con la capacidad cognitiva y académica. Y existe una relación positiva con la mejora del rendimiento académico, más destacada en menores», explican.