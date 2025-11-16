Ni yoga ni pilates: el ejercicio que recomiendan los expertos a partir de los 40 años La práctica de este deporte ofrece numerosos beneficios para la salud

El yoga y el pilates son dos prácticas que se han puesto de moda en los últimos años por sus innumerables beneficios en la salud. Su capacidad para fortalecer el cuerpo, ganar flexibilidad y encontrar esa paz interior que todos buscamos, las han convertido en en opciones ideales sobre todo si lo que se busca es llevar un estilo de vida más saludable.

Sin embargo, hay un tipo de ejercicio que tiene todavía más beneficios para la salud a partir de los 40 años: el ejercicio acuático. Al realizarse en el agua, la flotabilidad reduce el impacto sobre articulaciones y huesos, lo que hace que tenga un riesgo menor para la salud.

Por otro lado, este tipo de deporte mejora la musculatura, lo que ayuda a favorecer el equilibrio, prevenir caídas y a quemar la grasa. Según explican los expertos, no es necesario realizar actividades muy complejas dentro del agua, ya que el simple hecho de caminar en una piscina ya permite un fortalecimiento de las articulaciones.

Según un estudio publicado por el National Institutes of Health (NIH) y elaborado por el investigador Suk Bum Kim demostró que un programa de entrenamiento acuático durante tres meses ayudó a mujeres mayores de 40 años a ganar agilidad, fuerza y estabilidad.

Ejercicios recomendados

Uno de los ejercicios más recomendados es la natación suave, ideal para mejorar la resistencia cardiovascular y fortalecer músculos sin forzar el cuerpo. No es necesario nadar largas distancias: con movimientos controlados y respiración consciente, ya se obtienen grandes beneficios.

Otra opción muy completa es la hidrogimnasia o aquagym, que combina ejercicios aeróbicos con movimientos de tonificación en el agua. Suele practicarse en grupo y con música, lo que también favorece la socialización y el estado de ánimo.

Los ejercicios de marcha dentro del agua son perfectos para mejorar la fuerza de piernas y el equilibrio. Caminar de un extremo a otro de la piscina, alternando el ritmo, permite trabajar músculos sin riesgo.

Además, se pueden realizar movimientos suaves de brazos, estiramientos y ejercicios con materiales de flotación, como churros o pesas acuáticas, para trabajar fuerza y coordinación.

Por último, no debemos olvidar los beneficios mentales: el agua relaja, reduce el estrés y mejora el bienestar general.

Por todo ello, los ejercicios acuáticos son seguros, eficaces y muy beneficiosos para los mayores, aunque siempre es recomendable consultar con un especialista antes de comenzar cualquier actividad.

