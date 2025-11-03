Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hay alimentos que no deben faltar en nuestra dieta porque son una gran fuente de beneficios. Fotolia

El superalimento casi secreto que es un «tesoro oculto», según el nutricionista Pablo Ojeda

El especialista explica las propiedades de un alimento que no suele incluirse en la dieta mediterránea a pesar de sus múltiples beneficios

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Para tener una salud de hierro es esencial mantener una buena alimentación y hacer deporte de forma habitual, los dos pilares esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Para seguir una dieta saludable es importante tener claro que la prioridad debe ser optar por alimentos que sean lo más naturales posible y si puede ser de temporada. Además, los platos tienen que ser equilibrados y no pueden faltar hidratos de carbono, proteínas ni grasas saludables, además de minerales y vitaminas.

Si alguna de estas partes falla, nuestra ingesta nutricional puede verse afectada y, por lo tanto, repercutir en nuestra salud. Para ayudarnos a nutrir bien nuestro organismo y cargarlo de beneficios, podemos echar mano de los superalimentos. No se trata de productos milagrosos que vayan a conseguir mejorar tu cuerpo sin que tú pongas demasiado de tu parte, pero sí que están cargados de propiedades e incluirlos en tu día a día hará que notes una gran mejoría a largo plazo.

Son muy fáciles de encontrar y, por mucho que el nombre te pueda parecer exótico, se pueden comprar en cualquier supermercado y hay algunos que de hecho los tienes en casa toda la vida, como el limón o la canela. Sin embargo, hay otros cuyas bondades son menos conocidas y que no todo el mundo los incluye para mejorar su alimentación, como ocurre con las alcaparras. Este ingrediente, según el nutricionista Pablo Ojeda, es un auténtico «tesoro oculto en la dieta mediterránea», que goza de menos popularidad que otros pero que es una auténtica bomba de beneficios.

«Riquísimas en quercetina, uno de los antioxidantes naturales más potentes que hay, con efecto antienvejecimiento, antiinflamatorio, antioxidante, protector del sistema cardiovascular y alimento para la longevidad metabólica, qué barbaridad», explica el nutricionista en un post de Instagram.

«Son poderosísimas, pero casi nadie habla de ellas», expone Ojeda sobre este superalimento tradicional, que es un aliado natural potentísimo para combatir el envejecimiento y mejorar la salud metabólica ayudando a su equilibrio. Además de su poder diurético y digestivo, son muy eficaces para ayudar a reducir la inflamación y a proteger frente al envejecimiento celular, así como a mejorar la circulación y la salud cardiovascular, contribuyendo a bajar el colesterol LDL.

«Poco conocidas fuera del chef, son un arma secreta en ensaladas, salsas y guisos y solo una cucharada añade fibra, cobre, vitamina K y un estallido de sabor», explica el nutricionista sobre este ingrediente, que conviene incluir en nuestro menú semanal para notar sus beneficios a largo plazo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  8. 8

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  9. 9

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  10. 10

    La falta de albañiles desborda a las constructoras valencianas en plena crisis de la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El superalimento casi secreto que es un «tesoro oculto», según el nutricionista Pablo Ojeda

El superalimento casi secreto que es un «tesoro oculto», según el nutricionista Pablo Ojeda