El superalimento casi secreto que es un «tesoro oculto», según el nutricionista Pablo Ojeda El especialista explica las propiedades de un alimento que no suele incluirse en la dieta mediterránea a pesar de sus múltiples beneficios

Tamara Villena Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Para tener una salud de hierro es esencial mantener una buena alimentación y hacer deporte de forma habitual, los dos pilares esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Para seguir una dieta saludable es importante tener claro que la prioridad debe ser optar por alimentos que sean lo más naturales posible y si puede ser de temporada. Además, los platos tienen que ser equilibrados y no pueden faltar hidratos de carbono, proteínas ni grasas saludables, además de minerales y vitaminas.

Si alguna de estas partes falla, nuestra ingesta nutricional puede verse afectada y, por lo tanto, repercutir en nuestra salud. Para ayudarnos a nutrir bien nuestro organismo y cargarlo de beneficios, podemos echar mano de los superalimentos. No se trata de productos milagrosos que vayan a conseguir mejorar tu cuerpo sin que tú pongas demasiado de tu parte, pero sí que están cargados de propiedades e incluirlos en tu día a día hará que notes una gran mejoría a largo plazo.

Son muy fáciles de encontrar y, por mucho que el nombre te pueda parecer exótico, se pueden comprar en cualquier supermercado y hay algunos que de hecho los tienes en casa toda la vida, como el limón o la canela. Sin embargo, hay otros cuyas bondades son menos conocidas y que no todo el mundo los incluye para mejorar su alimentación, como ocurre con las alcaparras. Este ingrediente, según el nutricionista Pablo Ojeda, es un auténtico «tesoro oculto en la dieta mediterránea», que goza de menos popularidad que otros pero que es una auténtica bomba de beneficios.

«Riquísimas en quercetina, uno de los antioxidantes naturales más potentes que hay, con efecto antienvejecimiento, antiinflamatorio, antioxidante, protector del sistema cardiovascular y alimento para la longevidad metabólica, qué barbaridad», explica el nutricionista en un post de Instagram.

«Son poderosísimas, pero casi nadie habla de ellas», expone Ojeda sobre este superalimento tradicional, que es un aliado natural potentísimo para combatir el envejecimiento y mejorar la salud metabólica ayudando a su equilibrio. Además de su poder diurético y digestivo, son muy eficaces para ayudar a reducir la inflamación y a proteger frente al envejecimiento celular, así como a mejorar la circulación y la salud cardiovascular, contribuyendo a bajar el colesterol LDL.

«Poco conocidas fuera del chef, son un arma secreta en ensaladas, salsas y guisos y solo una cucharada añade fibra, cobre, vitamina K y un estallido de sabor», explica el nutricionista sobre este ingrediente, que conviene incluir en nuestro menú semanal para notar sus beneficios a largo plazo.