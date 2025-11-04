¿Cómo desde la nutrición y buenos hábitos se puede mejorar la fertilidad?

Lorena Reyes Martes, 4 de noviembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

Cuando una pareja desea tener un hijo son muchas las ilusiones que se crean alrededor del bonito camino que es ser padres pero, en algunas ocasiones, el embarazo no llega; generando en la pareja angustia y ansiedad al no poder lograrlo.

Las causas de infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre, son múltiples y por ello, cuando esto sucede, es importante buscar aquello que originan dicha infertilidad.

La infertilidad en el hombre, en rasgos generales, puede producirse por causas médicas, alteraciones en la eyaculación, alteraciones inmunitarias y alteraciones hormonales.

Es importante tener en cuenta los factores que afectan a la calidad del esperma: el consumo de drogas, alcohol y tabaco, la alimentación, el ejercicio y el estrés.

TABACO: El tabaco disminuye la cantidad y movilidad del espera, además de afectar a su morfología. También va a disminuir la actividad antioxidante, generando especies tóxicas reactivas al oxígeno produciendo mayor estrés oxidativo y generando alteración de los gametos.

ALCOHOL: Disminuye volumen, cantidad y movimiento del esperma, además de afectar también a su morfología. Por otro lado puede aminorar la producción de testosterona.

CANNABIS: Alteran el número, la movilidad, la vitalidad y la morfología del esperma. También disminuye la liberación de testosterona y afecta a la producción de esperma.

EJERCICIO: El sedentarismo causa daño en el ADN de los espermatozoides y el sobre entrenamiento también afecta a la producción de esperma y a la fertilidad . Se aconseja el entrenamiento moderado y mejora si parte de este ejercicio físico se realiza al exterior ya que aumenta la concentración de esperma. Cuidado con el ciclismo ya que disminuye la calidad seminal por la ropa excesivamente apretada.

Trabajos que requieren demasiadas horas sentado puede afectar a la temperatura escrotal y por lo tanto a la producción de esperma.

Y por último LA ALIMENTACIÓN: Principalmente hay que hacer un abordaje nutricional cuando existe obesidad ya que causa una disminución de la testosterona y un aumento de estrógenos ocasionado por el exceso de tejido adiposo. Para mejorar esta situación es conveniente ponerse en manos de un nutricionista y disminuir el porcentaje graso hasta alcanzar una composición corporal saludable.

Por otro lado en general, para aumentar la fertilidad masculina en el hombre, se debe potenciar la alimentación antiinflamatoria aportando nutrientes con función antioxidante (vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina B9, magnesio, zinc, L- Carnitina, Coenzima Q10, selenio, omega 3 y especias con función antiinflamatoria como la cúrcuma, la pimienta negra y el jengibre). Además de el aporte de este tipo de nutrientes es fundamental garantizar un aporte suficiente y equilibrado de proteínas de calidad y grasas saludables, con un plan dietético totalmente personalizado según cada caso.

La esterilidad en la mujer, como la del hombre, está causada por diferente etiología como la alteración del ciclo menstrual, causas físicas, infertilidad congénita…entre otras causas. Pero vamos a centrarnos en aquellos factores que influyen en la calidad ovocitaria.

TABACO Y ALCOHOL: Afecta negativamente a ovarios y trompas, también al útero y a la implantación y finalmente a la correcta producción hormonal y al ciclo menstrual.

EJERCICIO: Se han visto beneficios cuando se realiza ejercicios de fuerza y tener una vida activa pero siempre asegurando el aporte correcto de la ingesta energética aunque es importante personalizar cada caso.

ESTRÉS: El estrés potencia la producción de radicales libres alterando la producción de estrógenos y deteriora la calidad ovocitaria.

SUEÑO: Un correcto sueño y descanso es un pilar fundamental para la preconcepción de forma que su alteración afecta a los ciclos circadianos y puede disminuir en distintos niveles la fertilidad.

La ALIMENTACIÓN de la mujer que quiere concebir, al igual que la del hombre debe basarse en una dieta antiinflamatoria rica en antioxidantes donde, además de todos los nombrados anteriormente, se debe reforzar el aporte de vitamina B9 o ácido fólico con alimentos como las legumbres, las verduras y las frutas aunque en un periodo preconceptivo se suele suplementar de forma externa ya que el déficit de esta vitamina previene defectos neurales en el feto.

Si la mujer tiene sobrepeso u obesidad puede relacionarse con alteraciones hormonales, inflamación y mayor estrés oxidativo, además de asociarse a otros problemas metabólicos derivados como la resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión arterial…

Si por el contrario la alimentación de la mujer es deficiente o de baja ingesta energética puede haber una alteración del ciclo menstrual o amenorrea hipotalámica funcional. También se relaciona con parto prematuro, bajo peso del bebé al nacer y mayor riesgo de aborto.

Una correcta alimentación preconceptiva y unos buenos hábitos pueden ayudar a hacer posible el sueño de muchas parejas de ser padres dentro de un abordaje integral del hombre y la mujer para este fin.

