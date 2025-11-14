Nuria Roure, experta en sueño, revela las 5 creencias que impiden dormir bien La doctora advierte sobre la importancia negativa de sobrepensar para el sueño

La psicóloga y doctora en medicina del sueño Nuria Roure advierte que muchas personas con insomnio crónico están atrapadas en creencias erróneas que perpetúan su mal descanso. Según sus datos, alrededor del 90 % de quienes no logran dormir bien se identifican con al menos una de estas cinco convicciones.

La experta en descanso se ha consolidado como una de las referencias más influyentes en redes sociales (por temas como «Dormir solo cuatro horas equivale a consumir unas seis cervezas») en todo lo relacionado con los problemas de sueño, un asunto que para muchos en España se ha vuelto casi un privilegio. De hecho, datos de la Sociedad Española del Sueño revelan que la mayoría de la población apenas duerme entre seis y seis horas y media al día, muy por debajo de las siete u ocho horas aconsejadas por los especialistas.

Nuria Roure ha publicado en sus redes sociales una reflexión sobre cinco ideas muy extendidas que, aunque parecen inofensivas, pueden contribuir a mantener el insomnio. Son creencias que generan tensión, dificultan la relajación y perpetúan los problemas de descanso. Estas son las cinco convicciones que, según la experta, perjudican la calidad del sueño.

1. «Si no tomo nada, no duermo»

Cuando una persona cree que solo puede dormir si recurre a fármacos u otros remedios, genera una ansiedad anticipatoria: la noche se convierte en una prueba más en vez de un descanso. Roure explica que este pensamiento de dependencia pone el cuerpo en alerta, reduce la capacidad natural de relajación y dificulta que se active el mecanismo fisiológico del sueño.

2. «Con 5 horas tengo suficiente»

Dormir muy pocas horas puede parecer funcional a corto plazo, pero Roure advierte que subsecuentemente se pierden fases importantes del sueño (físicas, cognitivas y emocionales). Dormir cinco horas habitualmente «aguanta», pero a la larga compromete memoria, concentración y estabilidad emocional.

3. «El estrés se pasa solo»

Pensar que el estrés se resolverá sin intervención activa hace que se ignore su efecto acumulativo. Roure apunta que el estrés mantiene al sistema nervioso en modo alerta, lo que retrasa la conciliación, provoca despertares y perpetúa el insomnio. Creer que «ya se irá» es no actuar sobre lo que de verdad lo mantiene vivo.

4. «Mi problema es genético»

Atribuir el insomnio exclusivamente a la herencia o a un destino fijo genera resignación. Roure advierte que esta creencia reduce la motivación a cambiar hábitos, acudir a ayuda o probar nuevas estrategias. Si creemos que «no se puede hacer nada», el mal dormir sigue sin solución.

5. «Ya he probado de todo»

Cuando alguien siente que «ya lo ha intentado todo», tiende a abandonar la búsqueda de soluciones. Roure señala que esta actitud bloquea la exploración de terapias conductuales, técnicas de higiene del sueño o acompañamiento profesional, prolongando innecesariamente el insomnio.

Roure explica que cada una de estas ideas mantiene al cuerpo y la mente en estado de alerta, dificultando la conciliación del sueño sin que muchas personas lo perciban. Asegura que dormir bien no depende únicamente de lo que haces por la noche, sino también de lo que crees sobre el sueño.

Además, la experta apunta que es imprescindible revisar nuestros pensamientos antes de buscar soluciones externas. La creencia en que «ya lo he intentado todo» o que nuestros problemas de descanso son «heredados» limita gravemente la posibilidad de mejora, pues bloquea la adopción de hábitos eficaces y el acceso a estrategias terapéuticas relevantes.