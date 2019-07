Caso Judy: cómo una instagramer perdió peso comiendo sano

Judy Martos, es logopeda e influencer que cuenta su experiencia como madre joven y da consejos sobre la maternidad, ropa, viajes en familia. En su Instagram @judym1989 se define como «MumLife, de repente deje de ser «yo» para convertirme en «Nosotras». EXTRA Lunes, 15 julio 2019, 01:12

Una mujer luchadora que ha conseguido su mayor sueño que es formar una familia. Entre uno de sus innumerables logros en la vida, se ha propuesto recuperar su salud con un peso adecuado.

Cansada de hacer dietas en las que al final no obtenía resultado, decidió ponerse en contacto con Corporis Sanum, un servicio de nutrición y dietética online que le personalizó una dieta sin la que pasar hambre.

En 3 meses siguiendo la dieta de las nutricionistas de Corporis y todos sus consejos ha perdido más de 10 kilos.

Hemos podido entrevistar a Judy y nos ha contado su experiencia y sensaciones durante este proceso.

¿Cuándo decidiste empezar a cambiar tus hábitos alimentarios?, ¿por qué?, ¿qué te animó a decidirte por los servicios de Corporis Sanum?

Me decidí al ver que empezaba a ser un problema de salud, más que estético. Cuando ves que te cansas con tanta facilidad (teniendo una pequeña que no para), que te salen varices, que empiezan a dolerte los pies por cualquier mínimo esfuerzo… Pequeñas cosas que ha ido causando el sobrepeso. Me decidí por Corporis Sanum porque prometían un cambio de manera sana, sin suplementos ni sustitutivos, únicamente con menús saludables. Y el aspecto que marcó la diferencia, era que fueran menús que pudiera seguir toda la familia, ya que no tengo tiempo para cocinar distintos platos para cada uno. Además de que no es la típica dieta de verdura y pollo todo el tiempo, son recetas variadas y normales.

¿Has hecho dieta en otras ocasiones?

Si, muchísimas veces. Desde que me quedé embarazada he arrastrado problemas de peso y lo he intentado muchas veces sin éxito.

En Corporis apostamos por llevar una vida saludable sin restricciones estrictas de comida. Intentamos que las personas que se deciden por contratar nuestros servicios no se sientan atrapadas en una dieta. ¿Qué diferencia has encontrado entre nuestro tipo de alimentación y el de otro tipo de dietas que has hecho?

La diferencia que más he notado es que no se restringe totalmente el consumo de hidratos, algo que siempre me señalaban en otras dietas y que era lo que me hacía decaer rápidamente.

¿Cómo te has sentido al empezar a ver resultados en tu cuerpo?

Muy contenta, por supuesto… Era muy escéptica, y ver en foto la evolución ha sido una motivación.

¿Crees que es difícil llevar una dieta saludable y equilibrada con ejercicio regular?

Creo que la sociedad lo pone difícil, sí, por nuestro ritmo de vida y por la clase de productos que nos ponen al alcance. Pero ahora sé que teniendo las pautas correctas y aprendiendo a llevarlo, se puede lograr el equilibrio.

Tu concepto de la comida ¿ha cambiado desde que empezaste tu proceso de cambio?

Ha cambiado muchísimo, ahora soy consciente de todo lo que como y sobre todo de la forma en la que lo cocino. He incluido de forma diaria frutas y verduras en mi dieta, que es algo que pensé que nunca lograría.

Mentalmente ¿Has notado algún cambio?

Si, por supuesto. La seguridad en mi misma… Sé que aún queda mucho camino por recorrer, pero he conseguido no machacarme tanto por mi físico. Además he descubierto que me relaja mucho mentalmente hacer ejercicio.

¿Te has obsesionado con adelgazar o has comprendido el poder del ejercicio y la buena alimentación?

Al contrario, creo que he eliminado la obsesión que tenía. Tras muchas conversaciones con la nutricionista, he entendido que esto es una carrera de fondo, que es un camino que hay que disfrutar y que los resultados vendrán con el tiempo, sin querer que sea todo YA.

En muchas ocasiones se piensa que se pierde más tiempo si se cocina comida saludable que si no. ¿Crees que es difícil cocinar de forma sana?

No, no es difícil. Esa es la excusa que me buscaba. Obviamente hay muchas opciones no saludables que se pueden cocinar rápido, pero meter verdura al horno, comerte una fruta, preparar una ensalada o hacer un filete a la plancha, no te lleva más tiempo.

Hacer dieta sin dieta, llevando una alimentación saludable correcta ¿te obliga a olvidarte de los caprichos tipo dulces, rebozados etc.…? O ¿has aprendido a comerlos con moderación?

Tengo que ser sincera, y yo no los he eliminado de mi dieta. Me doy mis caprichos, sobre todo en reuniones sociales, pero antes el consumo era constante y a diario, y ahora he aprendido a moderar y utilizar mis comidas semanales libres.

Durante todo el proceso de cambio, ¿qué has aprendido de los consejos de nuestras nutricionistas?

La verdad tengo que dar las gracias porque han tenido mucha paciencia conmigo y con mis recaídas. He aprendido a ser constante, a no ver esto como una dieta si no como un cambio que necesitaba y que mejorará no solo mi aspecto si no mi calidad de vida.

¿Por qué recomendarías Corporis Sanum a otras personas?

Lo recomendaría porque es clave tener un apoyo cuando estamos luchando con los malos hábitos, y sobre todo porque son personas tituladas, que saben de lo que hablan y que no te van a vender ningún tipo de milagro.

«El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día». Judy Martos sabe que la constancia es vital para conseguir tener un peso adecuado. El objetivo de Corporis Sanum es potenciar la buena alimentación con ejercicio diario o habitual sin dejar de lado ningún tipo de nutriente que necesita el cuerpo. Muchos casos de éxito nacen a raíz de esta filosofía de vida. Aprender a comer bien no significa comer menos sino comer mejor.